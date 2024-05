Hades II już dostępny. Póki co zagracie tylko na jednej platformie

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, Supergiant Games opublikowało drugą część swojego uwielbianego roguelike'a. Na ten moment dostępny jest tylko we wczesnym dostępie.

Hades to bez wątpienia jedno z największych objawień w branży gier ostatnich lat. Nie jest to pierwsza produkcja ekipy z Supergiant która rozkochała w sobie graczy na całym świecie, ale nawet cieszący się wielkim uznaniem Bastion nie mógł liczyć na tak pochlebne opinie. Nikogo zatem nie powinno specjalnie dziwić, że kontynuacji przygód wypatrywano z niecierpliwością i... nareszcie jest i ona! Choć póki co dostępna wyłącznie na jednej platformie: PC.

Hades II już dostępny. We wczesnym dostępie i tylko na PC

Kilka godzin temu na wirtualnych półkach Steam oraz Epic Games zadebiutował najbardziej wyczekiwany roguelike ostatnich lat. Nie jest to jeszcze finalna wersja gry — to wariant z tzw. wczesnego dostępu. Nie jest wcale wykluczone, że jeszcze sporo się w niej zmieni, ale już teraz można ją traktować jako raczej pełną wersja historii. Tym razem również przyjdzie nam stawić czoła rozmaitym kreaturom i bogom z greckiej mitologii. Jednak już nie jako Zagreus, a jego siostra — Melinoë. Pod względem rozgrywki garściami czerpie z pierwszej gry, ale jak na solidny sequel przystało: nie zabrakło także zmian, nowych mechanik i kombinacji.

Choć gra docelowo pojawi się również na konsolach, w tej wersji twórcy zdecydowali się ją opublikować wyłącznie na PC. Gra dostępna jest w Epic Games Store oraz Steam za 138,99 zł.