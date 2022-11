Szybująca torpeda

Najważniejszym efektorem Boeinga P-8 Poseidon są lekkie torpedy Mark 54, zaprojektowane specjalnie do zwalczania okrętów podwodnych. Do dziś, aby je zrzucić samolot musiał znacznie obniżyć swój lot i prędkość, co narażało go na niebezpieczeństwo zniszczenia przez środki OPL, a do tego konieczność prowadzenia takich manewrów mogła przełożyć się na skrócenie żywotności jego konstrukcji.

Z tego względu, już dekadę temu, Boeing rozpoczął pracę nad dodatkowym modułem dla torped, który czerpał z doświadczeń zdobytych przy projektowaniu bomb kierowanych. Pomysł polegał na tym, aby stworzyć dodatkową „nakładkę”, Air Launch Accessory (ALA), która zmieni torpedę w szybujący pocisk, naprowadzany nad miejsce zrzutu przy pomocy GPS.

Mocowana na szczycie torpedy lotnia ma mechanizm uwalniający torpedę nad wodą, ta następnie opada na spadochronie i po zejściu do wody rozpoczyna właściwe polowanie. Zestaw HAAWC został zaprojektowany tak, aby móc działać nawet w trudnych warunkach pogodowych.

Taki model zrzutu ma dla Poseidona właściwie same zalety. Po namierzeniu okręty podwodnego samolot może pozostać na wysokościach przelotowych, nie musi zbliżyć się w rejon operowanie floty przeciwnika, może wypuścić szybujący zestawi i szybko oddalić się z niebezpiecznego rejonu.

Ogłoszenie wstępnej gotowości operacyjnej oznacza, że dla Boeinga i floty otworzyła się droga do pełnoskalowych zamówień tych zestawów. Pierwszy kontrakt z terminem realizacji do 2024 r. już został podpisany, a opcję przewidują jego znaczne rozszerzenie (z 25,6 do 121,4 mln, czas realizacji 2030 r.).

Boeing P-8 Poseidon

P-8 Poseidon to relatywnie nowy samolot, który na wyposażenie amerykańskiej armii zaczął wchodzić w 2012 r. rozpoczynając proces zastępowania służącego od lat 60-tych XX w. samolotu Lockheed P-3 Orion. Jest to konstrukcja bazująca na samolocie pasażerskim Boeing 737-800ERX.

Samolot jest wyposażony w zestaw radarów oraz 11 punktów podwieszania uzbrojenia, z czego 5 wewnętrznych. Jego uzbrojeniem mogą być pociski AGM-84 Harpoon, torpedy Mark 84 oraz miny. Samolot stał się też, jak na tę klasę samoloty, prawdziwym hitem eksportowym, kupiło go kilka państw, które prawdopodobnie będą też bardzo zainteresowane zestawem HAAWC.

Torpeda Mark 54

Lekka torpeda przeciw okrętom podwodnym Mark 54 rozpoczęła swoją karierę jak projekt LHT (Lightweight Hybrid Torpedo) i jest produktem koncerny Raytheon. To 324 mm torpeda, którą konstrukcję zoptymalizowano do walki z szybkimi atomowymi okrętami dalekiego zasięgu. Może być wystrzeliwana zarówno przez okręty nawodne, jak i zrzucana z samolotów.