US Navy chce oddać na żyletki trzyletnie okręty. Są gorsze od tych pękających

W US Navy mamy właśnie do czynienia z kolejnym odcinkiem „sagi o okrętach LCS”. Amerykańska marynarka ma już dość ciągłych problemów technicznych z nimi i chce choć kilka oddać na „żyletki”. Na zniszczenie praktycznie nowych okrętów nie zgadza się jednak wielu polityków.

Little Crappy Ship

Program budowy okrętów Littoral Combat Ship, mających służyć do obrony amerykańskiego wybrzeża, jest chyba najbardziej katastrofalnym z wszystkich programów US Navy w historii. Nieprzypadkowo złośliwi komentatorzy rozwijają ten skrót do „Little Crappy Ship”, co można przetłumaczyć jako „mały g... statek”.

Pomimo, że w jego ramach stworzono dwie całkowicie odmienne klasy okrętów, trimarana „Indepedence” oraz bardziej klasycznego „Freedom”, to nie wiadomo w sumie, która z nich jest gorsza. Trimaranom pękają kadłuby, różnego „ciężaru” uszkodzenia tego typu znaleziono już na 13 okrętach, natomiast wariant Freedom jest zachowuje się tak, jak Alfa Romeo w kawałach motoryzacyjnych, ciągle jest zepsute.

Układy napędowe i mechanika tej ostatniej konstrukcji to po prostu jakiś ponury żart, a ciągłe awarie nie dość, że co chwilę wyłączają okręty ze służby, to jeszcze kosztują marynarkę ogromne sumy pieniędzy. Oba okręty okazały się też porażką na poziomie samej koncepcji, raporty US Navy jednoznacznie wskazują, że nie mają szans wypełnić stawianych przed nimi zadań w warunkach nowoczesnego konfliktu (domyślnie oczywiście z Chinami).

(Nie) wolność wyboru

O ile jednak dla trimaranów dowództwo US Navy jakąś rolę wciąż widzi i planuje pomimo problemów utrzymać je w linii, to klasę Freedom uznano oficjalnie za zbędny balans. Dość powiedzieć, że w ramach układania budżetu na rok 2023 r. zaplanowano wycofanie ze służby dziewięciu LCS-ów tej odmiany, z których cztery oddano do służby zaledwie dwa lata temu.

Jeśli plan zyska aprobatę Kongresu, z takiego USS „St. Louis” bandera zostanie zdjęta tuż po jego 3 urodzinach. Narazie jednak wojsko napotkało opór części senatorów i członków Izby Reprezentantów. Niektórzy politycy nie mogą pogodzić się z faktem, że ktoś chce odesłać na emeryturę praktycznie nowe jednostki, na które w ostatnich latach wydano z kieszeni podatników przerażająco wielkie kwoty (koszt całego programu szacuje się na 60 mld dolarów).

Marynarka robi jednak co może, żeby gorącego kartofla się pozbyć, jeden z admirałów zasugerował na przykład, żeby oddać je lub sprzedać za granicę. Jeśli mam być szczery, to tego ostatniego scenariusza boję się najbardziej. Choć mowa tam była o jakichś państwach Ameryki Południowej, to znam jedno państwo sojusznicze, które potrafi w ostatnim czasie kupić z zagranicy wszystko, co tylko jest od ręki dostępne.

Wróćmy jednak do US Navy, komizmu całej sytuacji dodaje fakt, że w produkcji pozostają jeszcze cztery kolejne LCS-y tej klasy, a dwa inne weszły do służby w tym roku. Można więc z góry założyć, że nawet jeśli marynarze uzyskają w końcu zgodę polityków na pozbycie się 9 spornych jednostek, to i tak program LCS będzie się im odbijał czkawką jeszcze długie lata. Nam pozostaje liczyć na to, że nikt nie wpadnie na pomysł podsunięcia ich polskiemu MON-owi.