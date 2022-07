Już jutro na komputerach i urządzeniach mobilnych zadebiutuje fabularny dodatek do karcianej gry Gwint. Gwent: Rogue Mage opowie historię na setki lat przed urodzeniem Geralta, gdzie czarodziej Alzur chce stworzyć pierwszego Wiedźmina.

Na początku roku serwis IGN zdradził informacje, że CD Projekt RED pracuje nad rozszerzeniem fabularnym dla karcianej gry Gwint. Project Nekker, bo tak pierwotnie nazywał się ten dodatek, miał oferować rozbudowaną kampanię dla pojedynczego gracza oraz nowe mechaniki. Na łamach IGN pokazano m.in. nowe karty i bohaterów, których wcześniej nie znaliśmy. To m.in. tytułowy Złoty Nekker (Golden Nekker), Barbarzyńca (Barbarian), Żywy ogień (Living Fire) i Żywiołak ognia (Fire Elemental). Grafiki koncepcyjne udostępnione przez serwis sugerowały, że karty te trafić mają do podstawowego GWINTA jeszcze w tym roku.

Gwent: Rogue Mage. Dodatek fabularny do Gwinta już jutro!

Źródło: IGN

Dziś już oficjalnie wiemy, że dodatek ten powstaje... a jego premiera odbędzie się jutro. Podobnie jak kilka miesięcy temu, te rewelacje zdradza IGN, który jako jeden z pierwszych serwisów miał okazję sprawdzić nowego Gwinta. Gwent: Rogue Mage (polski tytuł nie jest jeszcze znany) oferować będzie przede wszystkim rozgrywkę dla pojedynczego gracza. Przygoda ma trwać ok. 30 godzin, więc dla osób, które lubią wiedźmińskie opowieści, gry karciane i elementy roguelike powinni być zadowoleni. Tym bardziej, że przygodę zaczniecie z ograniczoną talią i wraz z postępem i zwiedzaniem kolejnych obszarów mapy budować będziecie zestaw kart, który wykorzystacie w potyczkach z przeciwnikami.

Źródło: IGN

W odróżnieniu od standardowego Gwinta, Rogue Mage będzie w pełni płatne i dostępne osobno z powodu rozmiaru "rozszerzenia". Za kampanię dla pojedynczego gracza przyjdzie zapłacić w amerykańskim App Store 9,99 USD (polski przelicznik tej kwoty to 47,99 zł). Do zdobycie będzie również wersja Premium, która oprócz podstawowej przygody odblokuje dostęp do dodatkowych skórek, przedmiotów kosmetycznych oraz zestawów kart, które będzie można wykorzystać w grze online. Rogue Mage Premium Edition wycenione zostało na 19,99 USD (94,99 zł).

Gra będzie do pobrania na komputerach PC oraz na urządzeniach mobilnych App Store i Google Play jutro, 7 lipca.