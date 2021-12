CD Projekt zapłaci za fatalną premierę Cyberpunka. Ile? Grosze...

Każdy, kto zamówił Cyberpunka 2077 w przedsprzedaży, mógł poczuć się w jakimś stopniu rozczarowany. Jeżeli nie samą grą, czyli olbrzymią listą błędów, których nawet długo po premierze nie udało się wyeliminować, fatalnym działaniem na PS4 bądź kulejącą sztuczną inteligencją, to działaniami samego CD Projekt RED, które wciąż nie dostarczyło wersji na PS 5 i Xbox Series X oraz które do samego końca ukrywało przed graczami i recenzentami w jakim stanie jest gra na konsole poprzedniej generacji. Gra okazała się tak zła, że Sony na długi czas usunęło ją ze swojego sklepu. Dlatego też przeciwko CD Projekt RED wytoczono kilka pozwów które sąd w USA złączył w jeden pozew zbiorowy. Chcąc, prawdopodobnie, uniknąć większych kosztów, CD Projekt RED postanowiło pójść na ugodę z pozywającymi.

Kwota, jaką zapłaci CD Projekt RED, jest śmiesznie niska

Kwota ugody, jaką zawarł CD Projekt RED opiewa na 1,85 mln dolarów. Dla pojedynczej osoby jest to oczywiście olbrzymia kwota, ale patrząc na to, ile CD Projekt zarobił na Cyberpunku 2077, są to wręcz groszowe sprawy. Dość powiedzieć, że koszt produkcji i marketingu gry, czyli 300 mln dolarów, zwrócił się w ciągu jednego dnia. W tej skali 1,85 mln za to, że firma przemilczała to, jak ich gra działa na większości konsol (pamiętajmy, że w styczniu tego roku mało kto miał PlayStation 5 i nowego Xboxa) jest po prostu śmiesznie niską wartością. Jak podkreśla przedstawiciel spółki w rozmowie z Pulsem Biznesu, wspomniane 1,85 mln to znacznie mniej niż oczekiwał rynek (mówiło się nawet o 100 mln dolarów). Oczywiście, tak niski wymiar ugody wpłynął pozytywnie na notowania CD Projekt na giełdzie.

To akurat jest dla CDPR dosyć istotne, ponieważ od ich peaku w styczniu, gdzie jedna akcja kosztowała ponad 360 zł, cena za akcję spadła o połowę do poziomu około 185 zł. 13 stycznia obie strony złożą wniosek o zatwierdzenie ugody przez sąd, który następnie określi, jaka wysokość zadośćuczynienia przypadnie każdemu z powodów.

