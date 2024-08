Gwiazdy Marvela wkraczają do Fortnite. Na graczy czeka masa zabawy

Fortnite jest znane z tego, że w grze pojawia się mnóstwo bohaterów z innych uniwersów. Gwiezdne Wojny, Marvel, Żółwie Ninja, Godzilla, Mad Max i wiele, wiele innych. Część gości jednorazowo, inni powracają częściej. Tak jest w przypadku postaci, które od lat kochają miliony fanów z całego świata. W Sezonie 4 Rozziału 5 w Fortnite znów bawić się będą z graczami bohaterowie uniwersum Marvela – zarówno ci dobrze, jak i źli.

Dzierżący pradawną moc Puszki Pandory pancerny despota Marvela, Doctor Doom, przeniósł swoją latveriańską domenę na Wyspę Battle Royale i uzyskał przyczółek z armią lojalnych pomagierów. Gdy ukończy swój wzmocniony pancerz, zdobędzie pełną kontrolę. Musimy powstrzymać Doctora Dooma i jego poruczników! Za wszelką cenę.

– brzmi zapowiedź Doomstrukcji – nowego rozdziału, który właśnie zawitał do Fortnite. Wraz z nim, na mapie pojawia się Zamek Dooma, w którym czeka masa sekretów do odkrycia i broni do zdobycia. To m.in. pistolet Monarch, strzelba Suweren, Karabin Napastnik oraz Tajemne Rękawice Dooma i Tarcza Kapitana Ameryki. Na fanów Fortnite i Marvel czeka również karnet bojowy – Doomstrukcja, który kosztuje 950 V-dolców. Awansując go, możecie otrzymać do 1500 V-dolców i stroje popularnych bohaterów:

Gwenpool (skórka odblokowana na staart): „Zagrałam w to wydarzenie z Galactusem. No to chyba jestem Avengerką, nie?”

War Machine : as lotnictwa, weteran wojenny i zaufany pancerny towarzysz Tony'ego Starka.

: as lotnictwa, weteran wojenny i zaufany pancerny towarzysz Tony’ego Starka. Skórkerine : szkielet nasycony banamantium, z mutancką zdolnością regeneracji.

: szkielet nasycony banamantium, z mutancką zdolnością regeneracji. Emma Frost : przebiegła, błyskotliwa mutantka telepatka o niezłomnej woli.

: przebiegła, błyskotliwa mutantka telepatka o niezłomnej woli. Kapitan Jones : unieście tarczę sprawiedliwości.

: unieście tarczę sprawiedliwości. Mysterio: pomysłowy superłotr z manią wielkości.

pomysłowy superłotr z manią wielkości. Shuri: genialna księżniczka Wakandy i obecna Czarna Pantera.

W wrześniu będzie do zdobycia strój Doom, po wykonaniu dodatkowych zadań karnetu bojowego! Karnet bojowy można awansować do 2 listopada 2024 roku, godz. 7:00 czasu polskiego.

Karol G wkracza na scenę. Co przygotowano dla fanów Fortnite Festival?

Jednak to nie koniec atrakcji, gdyż Epic Games prezentuje pierwsze szczegóły związane z 5. sezonem Fortnite Festival. Co czeka graczy? To przede wszystkim aktywności i zadania związane ze zdobywczynią wielu nagród i gwiazdą pop – Karol G. W ramach Ścieżki Nagród Premium Fortnite Festival gracze będą mogli odblokować instrumenty Karol G i strój Karol G. Będzie też dostępna tzw. przygoda koncertowa, gdzie wspólnie z waszą festiwalową ekipą oraz kultowymi gośćmi znanymi z Fortnite będzie trzeba wykonywać specjalne zadania. Sezon 5 zaczyna się 16 sierpnia wraz z aktualizacją 31.00 i kończy 2 listopada 2024 o godz. 5:00 czasu polskiego. Macie więc sporo czasu, by sprostać wyzwaniom rzuconym przez wokalistkę i twórców Fortnite Festival. W sklepie czekać też będą alternatywne stroje Karol G (Carolina), plecak Cool Transport, malowanie Bonito, mikrofon MSB, czy ścieżka jamowa Karol G "PROVENZA (Remix)".

Na koniec krótka zajawka od twórców Fortnite. Obecnie trwają prace nad aktualizacjami Fortnite: Reaktywacji, czyli trybu, w którym gracze powracają na mapę, po utracie życia. Nowości powinny pojawić się jeszcze w ramach trwającego sezonu, jednak na szczegóły będziemy musieli jeszcze nieco poczekać.