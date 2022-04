M1 Ultra ma być ostatnim. Według analityków wkrótce zobaczymy nowe układy Apple

Wróżenie z fusów analityków to w świecie technologii chleb powszedni. Mark Gurman, od lat współpracujący z Bloombergiem, miał w przeszłości sporo trafionych analiz — głównie wtedy, kiedy byliśmy już blisko premiery, a sprzęty wyciekały jeden po drugim przez produkcję. Mimo wszystko obok Ming-Chi Kuo, stale dzielą się swoimi przewidywaniami związanymi z przyszłością Apple. W swoim najnowszym materiale Gurman dzieli się swoimi przewidywaniami związanymi z nowymi komputerami, nad którymi mają teraz w pocie czoła pracować w Cupertino. A te mają otworzyć kolejny rozdział i rozpocząć linię M2.

Od dawna do analiz i zapowiedzi podchodzę ze sporym dystansem. Wielokrotnie bowiem byliśmy świadkami tego, jak rozmijały się one z rzeczywistością. Nie trzeba daleko szukać — według analityków na wiosennej konferencji mieliśmy zobaczyć już nową, kolorową, linię Macbooków Air z układami M2. Rzeczywistość okazała się nieco inna — i zamiast tego Apple zapowiedziało komputer Mac Studio i monitor Studio Display. Ten pierwszy napędzany jest najmocniejszym układem w rodzinie M1 - M1 Ultra. No i właśnie, według Marka Gurmana, ma on być ostatnim w tej linii, bo obecnie trwają prace nad całym zestawem komputerów z nowym procesorem Apple - M2.

Analityk twierdzi że widział już dowody, jakoby inżynierowie z Cupertino pracowali nad Macbookiem Air z 10-rdzeniową grafiką i nowym układem M2. Innymi komputerami które według niego doczekają się niebawem opcji z nowościami od Apple są: 13-calowy Macbook Pro, 14- oraz 16-calowe Macbooki Pro, a także odśweżony Mac Mini. Ostatnią z nowości zaś miałby być Mac Pro, który zastąpi wysłużony model z Intel Xeon W. To jedyny wciąż sprzedawany komputer w portfolio Apple, który wciąż korzysta z procesorów Intela, a nie autorskich rozwiązań Apple.

Mocniejsze komputery z czipami M2 Pro i M2 Max mają oferować nawet 12 rdzeni CPU i 38 grafiki. Według Gurmana sercem komputera Mac Pro ma być następca układu M1 Ultra.

Od kilku dni internet zalewają plotki, przecieki i analizy zapowiadające cały szereg nowych urządzeń Apple w najbliższych miesiącach. I szczerze mówiąc - lwia część z nich to przewidywania, które mógłby wysnuć każdy mniej lub bardziej przyglądający się temu jak Apple wydaje swoje produkty. Bo wiadomo, że kolejna generacja układów nadejdzie, nie jest też tajemnicą, że producent będzie chciał wywołać FOMO by klienci wymieniali, kupowali, przesiadali się na jeszcze szybsze, jeszcze lepsze, jeszcze mocniejsze komputery z ich portfolio. Ale jeżeli mam być szczery, to mnie najbardziej w tym wszystkim... smuci brak jakiejś solidnej dawki informacji na temat potencjalnych następców 27-calowego iMaca, który kilka tygodni temu zniknął ze sklepu Appl w ogóle. Mocniejsze all-in-one w wersji 24-calowej to trochę za mało. Z pozytywów — podobno nawet dwa komputery mielibyśmy otrzymać jeszcze wiosną/latem — czyli może faktycznie doczekamy się sprzętów na WWDC 2022?