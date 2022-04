Myśleliście, że koronawirus to już pieśń przeszłości, a pandemia zakończyła się wraz z poluzowaniem maseczkowych obostrzeń? Nic bardziej mylnego. W Polsce wszyscy pląsają już swobodnie, jak gdyby wirus z dnia na dzień zapadł się pod ziemię, jednak w Chinach sytuacja uległa ponownemu zaostrzeniu. Rząd wprowadził tam twardy lockdown, zamykając obywateli w domach i ograniczając działalność wielu przedsiębiorstw. Restrykcje dotknęły także fabryki Pagatronu, jednego z największych producentów iPhonów na świecie. Może się okazać, że terminy dostaw telefonów od Apple znów ulegną wydłużeniu.

Chińskie fabryki iPhonów wstrzymują produkcję przez COVID-19

Jak podaje japoński dziennik Nikkei Asia, fabryki Pegatronu wstrzymały produkcję komponentów do odwołania z powodu obostrzeń wynikających z ponownego uderzenia koronawirusa. Prace zostały wstrzymane w dwóch zakładach w Szanghaju i Kushan. Pegatron odpowiada za około 30% całkowitej produkcji iPhonów zatem dla Apple będzie to spory cios. W ubiegłym miesiącu te same problemy dotknęły drugiego największego producenta – Foxconn. Obostrzenia wpłynęły także na działalność firmy Quanta, zmuszoną do wstrzymania produkcji MacBooków.

Źródło: Depositphotos

Chińskie władze bardzo ostro podchodzą do kwestii COVID-19 blokując całe miasta i skrupulatnie kontrolując wszelkie kontakty osób zarażonych. Między innymi z tego powodu Apple rozpoczęło jakiś czas temu przenoszenie produkcji do Indii, jednak większość sprzętu dalej produkowana jest w Chinach.

Dla użytkowników może to oznaczać kolejne problemy z dostępnością iPhonów na sklepowych półkach. Od początku roku nastąpiła w tej kwestii znaczna odwilż, jednak wiele wskazuje na to, że terminy realizacji zamówień znów mogą ulec wydłużeniu. Na oficjalnej witrynie Apple różne warianty iPhonów 13 są jeszcze dostępne, jednak u resellerów i w elektromarketach widać już poważne braki, które mogą utrzymać się przez najbliższy czas. Jeśli więc planujesz kupić iPhona, lepiej zrób to teraz.