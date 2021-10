Muzyczne nowości od Apple. Nowe AirPods 3 i, ładniejsze HomePody i kuriozalny plan Apple Music!

AirPods 3 dostarczają możliwość skorzystania ze Spatial Audio oraz Dolby Atmos - jak wspomina Apple - większemu gronu użytkowników. Producent chwali się nowym wzornictwem oraz ulepszonym przetwornikiem, który pozwala cieszyć się treściami w najwyższej jakości niezależnie od tego, czy przez słuchawki przechodzą tony niskie lub wysokie. Adaptive EQ to dostosowujący się do dźwięku equalizer wsparty przez sztuczną inteligencję, który zapewnia odpowiedni komfort odsłuchu gdy robicie cokolwiek. Słuchawki samodzielnie dobiorą odpowiednie ustawienia.

Pod względem wzornictwa widać, że wystający z uszu element jest teraz nieco krótszy, smuklejszy. Same słuchawki mają pasować do niemal każdych uszu dzięki uniwersalnej budowie - osoby o autonomicznym kształcie małżowiny usznej nie będą mieć z nimi żadnych problemów. Od premiery w 2016 roku, po raz pierwszy użytkownicy otrzymują także wodoodporność oraz "potoodporność". Tym samym, Apple zamierza konkurować z alternatywami od Jabry, Sony oraz Samsunga - które to zazwyczaj są częściej wybierane przez osoby aktywne fizycznie.

Apple AirPods 3 - 6 godzin pracy na jednym ładowaniu!

Apple pod względem wytrzymałości słuchawek pompuje "cyferki". Na pewno użytkownicy bardzo ciepło przyjmą fakt, iż teraz "pchełki" wytrzymają nawet 6 godzin odtwarzania muzyki, a 5 minut trzymania w dedykowanym etui pozwala na... jedną godzinę słuchania muzyki. To wartość rzadko osiągalna w świecie słuchawek bezprzewodowych. Etui można naładować bezprzewodowo bez obaw o to, że zsunie się ono z ładowarki - w jego wnętrzu znajdują się bowiem magnesy MagSafe. Samo etui pozwala na łączną pracę słuchawek do 30 godzin.

AirPods 3 to także możliwość obsługi ich za pomocą czujników dotyku na "boczkach", gdy te znajdują się w uszach do sterowania głośnością lub aktualnie odtwarzanym utworem. Apple wyceniło te słuchawki na 179 dolarów, a preordery ruszają już teraz.

One more thing: Apple Music Voice Plan i nowe kolory HomePod Mini!

Apple poinformowało w trakcie konferencji również o nowym planie w usłudze Apple Music. Event o nazwie "Unleashed" to także subskrypcja, w ramach której można obsługiwać Apple Music jedynie za pomocą głosu. Cena? 4,99 dolara - jest to akurat nowość zupełnie bezużyteczna w Polsce (zresztą niedostępna nawet u nas), bo Siri nie doczekała się znajomości naszego języka. Co ciekawe, Amazon stworzył podobny plan Echo dla Amazon Music - wyceniony na 3,99 dolara. Taniej.

A jeśli uważacie, że HomePod Mini jest urządzeniem nieco smutnym kolorystycznie (bo mógł być tylko biały lub czarny), to możecie teraz zakupić taki w bardziej pasującym do Waszego wnętrza wariancie. Inteligentny głośnik od Apple teraz występuje również w kolorach: żółtym, pomarańczowym i niebieskim. Dostępność "ładniejszych" HomePodów Mini w sklepie rozpocznie się od listopada, a cena to 99 dolarów.

Apple mocno zaznacza swoją obecność w świecie muzyki i dźwięku

Choć nie ze wszystkich nowości skorzystamy w Polsce, to trzeba powiedzieć sobie jasno: nie bez powodu Apple ma taką mocną pozycję na rynku słuchawek. AirPods 3 będą bezsprzecznym sukcesem, poprzednie generacji w wersji Pro i Max oraz tej "bazowej" już były. I kogokolwiek bym nie zapytał - AirPodsy są bardzo szeroko chwalone za mnogość przydatnych funkcji oraz bardzo, bardzo dobrą jakość dźwięku - taką, jaka odpowiada większości.

Co do innych nowości - cóż. HomePody w nowych kolorach nie są czymś "sexy", ale Apple ma marketingowego nosa i doskonale wie o tym, że dzięki temu użytkownicy będą chcieli kupić ich więcej i dopasować je do pokojów w domu lub mieszkaniu. Natomiast plan Apple Music Voice to już dla mnie odrobinę golenie baranów, ale z drugiej strony... skoro Cupertino na to wpadło, to jest to bardzo dobry pomysł. I znowu zarobią na tym kupę pieniędzy!