GTA VI na PC bliżej niż myślisz. Tak dobrej wiadomości dawno nie było

GTA VI do sprzedaży ma trafić jesienią tego roku. Tak zapewnia nas wydawca, firma Take-Two. Gra w pierwszej kolejności trafi na konsole. A co z PC?

GTA VI to najbardziej wyczekiwana gra ostatnich lat, a niektórzy wskazują, że ostatniej dekady. Ostatnia odsłona serii zadebiutowała na rynku w 2013 roku, osiągając wynik ponad 200 milionów sprzedanych egzemplarzy na trzech generacjach konsol oraz komputerach PC, co przyniosło ogromne przychody dla studia i wydawcy. Lata oczekiwania na kontynuację wiążą się również z wyśrubowanymi oczekiwaniami graczy. Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, a jej przeskoczenie może okazać się naprawdę trudne. Nowe Grand Theft Auto swoją premierę ma mieć jeszcze w tym roku – o czym stale zapewnia szef firmy Take-Two, wydawcy tytułów studia Rockstar.

I to mimo informacji wskazujących, że gra powstaje w bólach i niewykluczone są opóźnienia – nawet takie, które mogą przesunąć premierę na 2026 rok. Informacje te pojawiły się już w zeszłym roku, kiedy jeden z serwisów poświęconych serii Grand Theft Auto powołał się na anonimowych pracowników Rockstar Games, wskazujących na opóźnienia. Jednak te doniesienia zostały zdementowane – najpierw w formie komentarza jednego z kluczowych dziennikarzy branżowych, a później przez szefa firmy odpowiedzialnej za wydawanie tytułów Rockstar. Przedstawiciele Take-Two uspokoili graczy, informując, że prace nad GTA VI postępują zgodnie z planem i wszystko zmierza ku końcowi.

GTA VI na PC bliżej niż dalej. Gracze się ucieszą

GTA VI w pierwszej kolejności trafi na PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co z pececiarzami? Posiadacze komputerów będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Pierwsze przecieki sugerowały, że premiera na PC może się odbyć dopiero rok po tym, jak gra zadebiutuje na konsolach. Teraz z nowymi informacjami przychodzi szef Corsair Gaming, który podczas spotkania z inwestorami stwierdził, że czas oczekiwania na tę wersję będzie krótszy. Jeśli premiera GTA VI na konsole odbędzie się jesienią tego roku, edycja PC pojawi się w sprzedaży wiosną 2026 r.

Ważne pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi – co z kampanią marketingową i kiedy można spodziewać się jakichkolwiek konkretów na temat samej gry? Posiadany jest jedynie jeden trailer oraz mnóstwo plotek i przecieków, które do tej pory nie zostały w żaden sposób oficjalnie potwierdzone ani zdementowane. Na ten moment pozostawione są jedynie domysły, a gracze z niecierpliwością czekają na najdrobniejsze informacje od Rockstar Games. Dyskusja na temat GTA VI nie cichnie. Możliwe, że jest to świadomy krok studia i wydawcy – w końcu nie ma potrzeby podejmowania żadnych działań, a szum wokół najbardziej wyczekiwanej gry ostatniej dekady nie milknie. W pewnym momencie Rockstar będzie musiało coś powiedzieć – wtedy niemal wszystkie karty zostaną wyłożone na stół. Fani się niecierpliwią, ale coś mi mówi, że ich cierpliwość zostanie nagrodzona.

