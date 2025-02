GTA V z wielką aktualizacją. 12 lat po premierze

GTA V swoją premierę miało w 2013 r. na konsolach PlayStation 3 i Xbox 360. W 2014 gra zadebiutowała na PS4, Xbox One oraz PC. Dziś, 12 lat później pojawia się nowa aktualizacja, którą warto pobrać. Zmienia naprawdę wiele!

Jak wielokrotnie pisałem, GTA VI jest najbardziej wyczekiwaną grą ostatnich lat, a niektórzy wskazują, że ostatniej dekady. Poprzednia odsłona, która rozeszła się w nakładzie przekraczającym 200 mln sprzedanych egzemplarzy postawiła poprzeczkę naprawdę wysoko, a oczekiwania graczy są wyśrubowane do granic możliwości. Na studio Rockstar spadła więc ogromna odpowiedzialność i finalny produkt musi spełniać najwyższe standardy i przeskoczyć to, co zaserwowało w 2013 r. przy okazji premiery GTA V. Zanim jednak wkroczymy w świat "szóstki", gracze ponownie bedą mogli zaznajomić się z przygodami Trevora, Franklina i Michaela. A wszystko za sprawą nowej, dużej aktualizacji, która właśnie została zapowiedziana na PC.

GTA V w wersji na PS5 i Xbox Series X|S zadebiutowało w 2022 r. jako edycja "Expanded & Enhanced" oferująca nie tylko lekko zmodyfikowaną grafikę z dodatkowymi efektami, szybszymi czasami ładowania, ale także oddająca w ręce graczy abonament GTA+, który odblokowuje szereg bonusów w GTA Online. Teraz, niemal 3 lata później, aktualizację otrzymają gracze wybierający platformę PC. Dzięki niej wszystkie nowości z nowej generacji konsol trafią teraz na komputery. Co konkretnie?

GTA V z wielką aktualizacją na PC. W sam raz, by nadrobić zaległości przed GTA VI

To, co powinno najbardziej interesować fanów GTA V na PC – nowa aktualizacja udostępniona zostanie za darmo, a twórcy zapewniają, że gracze nie stracą postępów w trybie fabularnym i online. W GTA Online pojawi się szereg usprawnień, z którego wcześniej mogli korzystać posiadacze wersji na PS5 i Xbox Series X|S. To:

Szereg nowych pojazdów i ulepszeń w Hao’s Special Works (HSW), które pozwolą wznieść osiągi na wyższy poziom. Będą też próby w pojazdach testowych premium lub wyścigów HSW i próby czasowe.

Robienie zdjęć dzikim zwierzętom w trybie swobodnym w południowym San Andreas w ramach codziennego wyzwania fotograficznego celem zdobycia nagród.

Opcja zostania członkiem GTA+ na PC. Pozwoli to zdobyć specjalne korzyści w ulepszonej wersji GTA Online i nie tylko.

Możliwość śledzenia historii swoich przestępczych poczynań w obrębie wszystkich aktualizacji GTA Online dzięki sekcji postępów kariery.

Odświeżony ekran startowy, który pozwala bezpośrednio dołączyć do akcji. Na nowych graczy czeka również premia na początek, czyli 4 000 000 GTA$, które pozwolą nabyć nieruchomości, pojazdy itp., aby godnie rozpocząć swoją drogę w kreatorze kariery jako prezes, przemytnik broni, właściciel klubu nocnego czy szef gangu motocyklowego.

Co więcej, w ramach odświeżonego GTA Online pojawia się działający na poziomie jądra systemu wykrywacz cheatów oraz system proaktywnej moderacji rozmów głosowych, które mają na celu pomóc GTA Online w byciu miejscem dobrej zabawy dla każdego.

GTA V na PC w nowej wersji. Co się zmieniło?

Jednak bardziej rozbudowane GTA Online to dopiero początek zmian, bo aktualizacja zmienia także niektóre elementy gry dla pojedynczego gracza. Są to:

Śledzenie promieni ze specjalnym trybem dla wersji PC, w tym okluzja otoczenia i globalne oświetlenie. Będzie też znanye z konsol śledzenie promieni wykorzystywane przy wyświetlaniu cieni i odbić.

Wsparcie technologii AMD FSR1 i FSR3 oraz NVIDIA DLSS 3.

Krótsze czasy ładowania dzięki dyskom SSD i technologia DirectStorage na wspieranych urządzeniach.

Szersze wsparcie wysokich rozdzielczości, proporcji ekranu oraz częstotliwości odświeżania.

Wsparcie dla kontrolerów DualSense i adaptacyjnych efektów „Trigger”.

Ulepszony dźwięk ze wsparciem Dolby Atmos, jak również poprawiona jakość dialogów, przerywników oraz muzyki.

Premiera aktualizacji na PC już 4 marca!