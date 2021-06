A GTA V z ray tracingiem wygląda tak

Jestem bardzo ciekawy jak GTA V będzie wyglądać po nextgenowym patchu dla konsol, ale nie spodziewam się cudów. Te obserwujemy od lat na PC, kiedy zdolni moderzy biorą się za produkcję Rockstar Games. Zobaczcie wypuszczone do sieci w 8K wideo przedstawiające pakiet modyfikacji sprawiających, że GTA V wygląda bardzo realistycznie – na tyle, na ile oczywiście pozwala oprawa graficzna gry. Materiał robi świetne wrażenie.

Choć oczywiście widać, że odbicia na oblanej wodą nawierzchni są nieco przesadzone by podkręcić efekt. Ale i tak wygląda to bardzo ładnie, szczególnie jak na tak starą grę. Zwróćcie też uwagę na fragmenty z zachodzącym słońcem, którego promienie delikatnie odbijają się w karoserii jadącego auta.

Modyfikacje dodają też obecność prawdziwych marek, jak Pepsi, McDonald’s czy KFC oraz prawdziwych drużyn sportowych czy producentów aut.

Uruchamiałem niedawno GTA V na PlayStation 5 (wersja z PS4 działająca we wstecznej kompatybilności) i choć dalej prezentuje się nieźle, to wręcz woła o nextgenową aktualizację. Szczególnie jeśli chodzi o rozdzielczość – gra na dużym telewizorze wydaje się nieco rozmazana i odstaje od nowszych tytułów, szczególnie tych z łatkami lub przeznaczonych na konsole nowej generacji. Obawiam się jednak, że mimo aktualizacji do nowych maszynek, GTA V od Rockstara będzie wciąż dalekie od zmodowanej PC-towej wersji gry i na prawdziwą wizualną rewolucję będziemy musieli poczekać do GTA VI. O ile oczywiście Rockstar w ogóle zdecyduje się na kolejną odsłonę. Bo z ekonomicznego punktu widzenia nie ma to zwyczajnie sensu – skoro GTA Online zarabia dla nich ogromne pieniądze i jest „pewne”, to po co kombinować?

źródło