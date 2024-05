GTA 6 będzie kolosalne i Rockstar wyda na tę grę fortunę

Jak już kiedyś donosiłem, zgodnie z informacjami podawanymi przez serwis Dexerto Gaming, Grand Theft Auto VI ma być najdroższą grą w historii. Koszt produkcji może przekroczyć 2 miliardy dolarów, co znacznie przewyższa budżety takich tytułów jak Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V czy Red Dead Redemption 2, które wynosiły od 200 do 500 milionów dolarów.

Czy taki budżet przełoży się na lepszą jakość gry? Prawdopodobnie tak, ponieważ stworzenie ogromnej mapy, wprowadzenie licznych nowych interakcji i mechanik, opracowanie rewolucyjnej grafiki oraz wykorzystanie nowych technologii wymaga odpowiednich środków. Produkcja, która trwa od 2014 roku, może okazać się również najdroższą grą dla samych graczy, co budzi mniej entuzjazmu wśród fanów serii.

Ile zapłacimy za GTA 6? Plotki są niepokojące

Jak jakiś czas temu zdradzał Niche Gamer, Grand Theft Auto VI może kosztować nawet 150 dolarów w sprzedaży detalicznej. To oznacza, że gra będzie znacznie droższa niż obecne tytuły AAA, które kosztują około 350 zł. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, to w Polsce cena tej gry może wynieść 650, a nawet 700 zł.

Jeżeli w tej cenie zawarta będzie wersja kolekcjonerska, gwarantowany dostęp do przyszłych DLC, dodatki do trybu Online czy wczesny dostęp, może to być zrozumiałe. Za inne duże produkcje z takimi bonusami również płaci się więcej. W takim przypadku jednak podstawowa wersja gry powinna być znacznie tańsza, co byłoby akceptowalne dla wielu graczy. Jeśli jednak podstawowa wersja GTA 6 ma kosztować około 700 zł, może to zniechęcić fanów. A co o tym mówi prezes Take-Two Interactive?

Prezes Take-Two Interactive komentuje doniesienia dotyczące ceny GTA 6

Strauss Zelnick postanowił skomentować wszystkie te doniesienia i zabrać głos w tej sprawie, chociaż — jak zawsze — jego odpowiedź nie była bezpośrednia i raczej nie zadowoli w pełni wszystkich graczy. Zelnick powiedział:

Stale dostarczamy coraz więcej treści, starając się zapewnić jak największą wartość w danym momencie. Skupiamy się na oferowaniu większej wartości niż to, co pobieramy. To jest nasza zasada. Za każdym razem, gdy ustalamy cenę, chcemy mieć pewność, że jest to korzystne dla konsumenta i że doświadczenie znacznie przewyższa koszty. To jest nasz cel.

Wygląda więc na to, że nawet jeśli GTA 6 będzie droższe niż inne gry AAA na rynku, to jakość nam to zrekompensuje. To bardzo pewne i dumne stanowisko Zelnika — i, cóż, oby okazało się prawdziwe.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

