Mija już wiele miesięcy, a Rockstar Games cały czas milczy w sprawie Grand Theft Auto VI. Deweloperzy jedynie przyznali, że pracują nad grą — i prawdopodobnie zrobili to tylko dlatego, że chwilę wcześniej miejsce miał ogromny wyciek danych. Insiderzy sugerowali, że doczekamy się oficjalnego trailera — i ten miał najpierw pojawić się pod koniec zeszłego roku (między innymi podczas The Game Awards 2022), a później na początku 2023. Teraz mamy koniec kwietnia, a żadnych oficjalnych materiałów nie było.

Okazuje się, że wkrótce może nadejść ten istotny moment i coś, na co czeka mnóstwo graczy. Możliwe, że w połowie maja będziemy mieli do czynienia z kluczowym ogłoszeniem. O co dokładnie chodzi?

Wielkie spotkanie w Take-Two Interactive. Czekają nas rewelacje?

Wiele doniesień sugeruje, że już 17 maja odbędzie się spotkanie Take-Two Interactive z inwestorami, podczas którego ma paść mnóstwo szczegółów dotyczących Grand Theft Auto 6. Nie jest do końca wiadome, czego się wtedy dowiemy — prawdopodobnie nie będą to żadne gorące szczegóły, takie jak głównie data premiery (a przynajmniej takie wieści nie zostaną przekazane wszystkim), ale coś jest na rzeczy. Atmosferę podgrzewa fakt, że jeden z najbardziej zaufanych insiderów w sprawie nadchodzącego hitu firmy z wielkim R i gwiazdką w logo, Tez2, sugeruje, iż do końca tego roku kalendarzowego dostaniemy prawdziwą bombę od deweloperów.

Ptaszki ćwierkają również, że kluczowy może okazać się dzień dziesiątych urodzin GTA 5. Chociaż ciężko w to uwierzyć, to Grand Theft Auto V zadebiutowało już niemal dekadę temu — było to dokładnie 17 września 2013 roku. Możliwe zatem, że w drugiej połowie września, świętując okrągłe urodziny „piątki”, poznamy coś więcej na temat GTA 6.

Rockstar stale milczy, ale jeśli czekacie na GTA 6 — koniecznie zapamiętajcie dni: 17 maja 2023 oraz 17 września 2023. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

