Ogromny wyciek danych z GTA 6 i nie tylko! Rockstar pracuje nad inną nową grą

Hakerzy uwzięli się na gry wideo

Rockstar Games blisko rok temu padło ofiarą wielkiego ataku hakerskiego, w którym wykradziono lwią część plików i nawet samego gameplayu, który tak naprawdę pierwszy raz potwierdził, że Rockstar pracuje nad nową grą z tej niezwykle popularnej serii. Danych na temat gry z ataku było tak dużo, że zdradzały one naprawdę istotne kwestie. Narzędzia deweloperskie poruszały kwestie misji fabularnych i pobocznych, dodatkowych wyzwań i wydarzeń, w których bohaterowie GTA VI mogą brać udział. Było tego naprawdę dużo.

Niedawno Kamil Świtalski informował, że od ataku minął ponad rok — ale odpowiednie służby niemal natychmiast zabrały się za poszukiwanie winnego. Hakerem okazał się 18-letni Arion Kurtaj, który po tym jak wykradł dane (jak wszyscy zapewne doskonale wiemy) udostępnił wszystkie materiały w sieci. Co ciekawe — nastoletni przestępca nie trafi do więzienia. Sąd zadecydował, że trafi on do szpitala, gdzie ma być pod stałą obserwacją psychiatrów.

Rockstar po testowaniu cierpliwości graczy przez długi czas wreszcie zapowiedziało, kiedy pojawi się pierwszy oficjalny zwiastun gry, a ten… również wyciekł, i to kilka dobrych godzin przed ustaloną premierą. Gdyby tego było mało, niedawno hakerzy zaatakowali Insomniac Games — studio odpowiedzialne za Marvel’s Spider-Man — i wykradli dane dotyczące nadchodzącej gry z Wolverine’em w roli głównej oraz poznali wszystkie plany studia na najbliższe lata, zdradzając mnóstwo nowych projektów. Branża gier wideo ma więc spory problem z cyberprzestępcami, a jak się teraz okazało — to wcale nie koniec „hakerskich przygód” w tym roku.

Rockstar ponownie zaatakowany!

Rockstar ponownie podało ofiarą ataku hakerskiego w którym wyciekł cały kod źródłowy GTA 5, informacje o zawartości, która finalnie nie trafiła do „piątki”, a także informacje o GTA 6, Bully 2, anulowanym Agencie i innym, nowym projekcie. Wyciekło naprawdę mnóstwo materiałów. Jak donosi PC Focus na X (dawniej Twitter):

Wyciekł pełny kod źródłowy GTA 5. Wyciek kodu źrodłówego GTA 5 oraz różnych rzeczy z Bully 2 oraz GTA 6. Wyciek miał miejsce na serwerze Discord i został zainicjowany przez Brytyjczyka ze społeczności modderskiej, którą Rockstar Games wielokrotnie pozywał. Jest to prawda, zdjęcia wyciekły już na serwerze Discord wraz z mapami, e-mailami, silnikiem RAGE, informacjami o wydaniu, plikami z Bully 2...

Grand Theft Auto 5 miało mieć aż 8 fabularnych dodatków, w tym jeden poświęcony całkowicie historii Trevora, a inny miał przenieść nas do Liberty City. Rockstar planował również zdecydowanie bardziej brutalne zakończenia dotyczące niektórych z głównych bohaterów. Warto jednak zaznaczyć, że największym problemem tutaj jest wyciek całego kodu źródłowego gry — przez to dla wszystkich modderów i innych deweloperów rozwiązania zastosowane w GTA 5 są jak otwarta księga, co jest olbrzymim problemem dla twórców.

Do tego wyciekła mapa z Agenta (czyli projekt może jednak nie jest do końca anulowany, jak mówił Rockstar?), a także wyciekły informacje o całkowicie nowym IP Rockstara, którym ma być gra fantasy osadzona w czasach średniowiecznych. Pojawiło się również wspomnienie o zapomnianym już Grand Theft Auto: Tokyo. Co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry