GTA 6 to prawdopodobnie największa gra w historii

Po długim czasie testowania cierpliwości graczy, Rockstar w grudniu zeszłego roku wreszcie ogłosił planowaną premierę pierwszego oficjalnego zwiastuna swojej gry. Jednakże, zanim ustalony termin mógł nadejść, materiał ten nieoczekiwanie wyciekł kilka godzin wcześniej. Firma z wielką literą „R” oraz gwiazdką w logo postanowiła zareagować, publikując zwiastun nieco przed planowaną godziną — i jak wszyscy mogli się spodziewać, okazało się to strzałem w dziesiątkę — trailer nie tylko imponuje tym, jak jest zrobiony, lecz również pobił rekordy popularności na YouTube, przekraczając barierę 100 milionów wyświetleń w niezwykle szybkim tempie. W momencie pisania tego artykułu, liczba wyświetleń wzrosła do oszałamiających 187 milionów.

Jak już wiele razy pisałem, GTA 6 to wielkie jest to wydarzenie dla całej branży gier wideo… i nie tylko, bo GTA jest już prawdziwym fenomenem na przerażającą wręcz skalę i na nową część czeka każdy — nawet osoby, które nie interesują się grami. Nie jest więc zaskoczeniem, że Internet oszalał na punkcie Grand Theft Auto VI i cały czas domaga się nowych informacji o nadchodzącej grze Rockstara; bo ile byśmy nie wiedzieli, to zawsze i tak jest za mało. I ciężko się dziwić.

Rockstar stawia spory nacisk na ray tracing

Twórcy gier lubią czasem zdradzać niektóre rzeczy na podstawie ofert pracy. To samo właśnie stało się w przypadku Rockstara, który na LinkedInie poszukuje obecnie programistów posiadających wiedzę specjalistyczną w zakresie nowoczesnych interfejsów API ray tracingu. Wygląda na to, że studio inwestuje w technologię śledzenia promieni jako podstawową funkcję graficzną w Grand Theft Auto VI. W ofertach na LinkedInie mogliśmy przeczytać, że firma z wielkim R i gwiazdką w logo oczekuje doświadczenia w korzystaniu z nowoczesnych interfejsów API do ray tracingu w czasie rzeczywistym, w tym DXR i NVX.

Źródło: Twisted Voxel / LinkedIn Rockstar

Nie jest to oczywiście wielkie zaskoczenie. Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku dostaliśmy update do GTA 5, który dodał ray tracing na konsolach nowej generacji, dzięki czemu gra wygląda zwyczajnie niesamowicie. Wszelkie odbicia świateł w kałużach, witrynach sklepów, szklanych drzwiach lokali czy lakierach samochodu to zaledwie mała część wizualnej strony „nowego GTA” i aż ciężko uwierzyć, że blisko 10-letnia gra wygląda tak dobrze. Na konsolach mimo wszystko również musimy iść na pewne ustępstwa — nowe usprawnienia graficzne działają przy maksymalnie 30 klatkach na sekundę. Jeśli więc stawiacie płynność na pierwszym miejscu, będziecie musieli zrezygnować z ray tracingu; ale w GTA 6 powinno wyglądać to już całkowicie inaczej — również jeśli chodzi o jakość ray tracingu. Można liczyć na to, że GTA 6 po prostu wywali nas z kapci.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA jak i Red Dead Redemption) można podejrzewać, że „szóstka” przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.

Źródło: LinkedIn

Grafika wyróżniająca: Rockstar Games