Cyberpunk 2077: Widmo wolności to coś więcej niż tylko dodatek fabularny

Cyberpunk 2077 to największa premiera polskiego studia - ale czy najbardziej udana? Opinie są podzielone. Machina marketingowa CD Projekt RED działała długo i skutecznie przynosząc ogromne zyski już w pierwszym dniu dostępności tytułu na rynku. Gracze jednak poczuli się zawiedzeni. Głównie przez niespełnione obietnice i fatalną optymalizację gry na konsolach - w szczególności na poprzedniej generacji. Niemal dwa lata później, po dziesiątkach aktualizacji gra jest blisko tego, co nam obiecywano, a samo studio jest gotowe na premierę pierwszego (i jedynego) dodatku fabularnego "Widmo wolności", które ma być w pewien sposób odkupieniem win i pokazaniem, że "Redzi" potrafią robić świetne gry. I po pierwszych wrażeniach Kacpra, który miał możliwość zapoznania się z dodatkiem do Cyberpunka 2077, można zakładać, że im się to udało.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności to nie tylko nowa przygoda

Źródło: CD Projekt RED

Teraz dowiadujemy się, że dodatek fabularny ma być wpleciony w główną oś historii znaną z podstawowej wersji gry. Gracze będą mieli dwie możliwości dostania się do Dogtown - najbardziej niebezpiecznej dzielnicę Night City, gdzie zanurzą się w pełną zwrotów akcji szpiegowską intrygę i będą walczyć o przetrwanie. Dostęp do dodatku odblokowany będzie po dotarciu do jednego z punktów w podstawowej grze lub może być uruchomiony bezpośrednio z menu. Podobny zabieg zastosowano w dodatkach fabularnych do Wiedźmina 3. Twórcy zapewniają też, że "Widmo wolności" oferuje kilka zakończeń, a poczynania głównego bohatera będą miały wpływ na final Cyberpunk 2077.

Co ciekawe, dodatek fabularny połączony będzie z potężną aktualizacją, która usprawni wiele systemów "podstawki". CD Projekt RED nie zdradza żadnych informacji, ale zapewnia, że gracze będą zadowoleni - nawet jeśli nie zdecydują się na zakup "Widma wolności". Wygląda więc na to, że warto się wstrzymać z rozpoczęciem przygody w Night City przynajmniej do września. Premiera Cyberpunk 2077: Widmo wolności zaplanowana jest na 26 września tego roku. W międzyczasie sprawdźcie, czy wasze komputery poradzą sobie z tym dodatkiem.