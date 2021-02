Nocna konferencja BlizzCon nikogo raczej nie zaskoczyła, choć fani produkcji Blizzarda dostali kilka ciekawych informacji i nowości. Jedną z najciekawszych i najmocniejszych zapowiedzi było jednak odświeżenie kultowego Diablo 2. O grze plotkowano już od jakiegoś czasu, sam w styczniu ubiegłego roku wspominałem o studiu, jakie podobno będzie za grę odpowiedzialne.

Diablo II Resurrected trafi na PC i konsole

Jeśli obawialiście się, że odświeżone Diablo II będzie zarezerwowane wyłącznie dla komputerów PC, to od razu Was uspokoję. Platform jest naprawdę sporo – zagramy na PC, Nintendo Swtich, PlayStation 4/PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Co ciekawe, dostaniemy również cross-progression, czyli możliwość grania na jednym koncie na różnych platformach, a progres będzie przenosił się miedzy nimi. Oczywiście trzeba będzie kupić oddzielnie wersję na różne platformy.

Diablo II Resurrected otrzyma odświeżoną grafikę 3D, choć przyglądając się zwiastunowi widać bardzo mocne nawiązanie do oprawy oryginału, co akurat w tym przypadku należy uznać za duży plus. Otrzymamy dynamiczne oświetlenie, a wszystko zobaczymy w rozdzielczości 4K. Tytuł otrzymał wsparcie dźwięku przestrzennego Dolby 7.1, nie zapomnijcie więc o dobrych słuchawkach.

Blizzard obiecuje nakręcone od zera, klatka po klatce, filmy przerywnikowe – dostaniemy więc dokładnie to samo, ale w nowoczesnej oprawie – nie mogę się doczekać, bo cutscenki w grach tego producenta to mistrzostwo świata. Otrzymamy zarówno podstawową wersję gry jak i dodatek Lord of Destruction – dodatkowo maniacy oryginału będą się mogli przełączyć na klasyczny widok i grać w Diablo II Resurrected dokładnie tak jak w dniu premiery. Będą odświeżone rankingi, przeprojektowany interfejs i rozbudowana skrytka.

Na oficjalnej stronie Diablo II Resurrected można już zgłaszać się do technicznych alfa-testów, choć nie określono kiedy miałyby się one zacząć. Warto jednak tam zajrzeć szukając dodatkowych informacji o grze. Blizzard przygotował fajne grafiki porównawcze więc można się dokładnie przyjrzeć zmianom.

Diablo II Resurrected – data premiery

Blizzard wskazał na razie dość ogólny 2021 rok więc pewnie na dokładną datę premiery będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Można już jednak kupić grę w przedsprzedaży na PC – wyceniono ją na 39,99 euro.