Może i po latach, ale gry Sony opuszczą konsole PlayStation

Wczoraj opublikowany został wywiad z Jimem Ryanem (stojącym na czele Sony Interactive Entertainment) w którym jednym z tematów rozmowy były porty PC gier dotychczas pozostających na wyłączność konsoli PlayStation. Tych od wewnętrznych studiów. Jak wiadomo — latem ubiegłego roku wersji na komputery doczekał się Horizon Zero Dawn, który został niezwykle ciepło przyjęty. Naturalnie dziwne fanbojstwo dało o sobie znać i pojawiły się głosy niezadowolenia posiadaczy PS4, że jak to — przecież ta gra miała być tylko ich. Ale choć słyszalne, były w zdecydowanej mniejszości. Okazuje się, że to był dopiero przedsmak tego, co ma nadejść. Bo teraz oficjalnie wiadomo już, że Days Gone doczeka się nie tylko ulepszonej wersji dla PS5, ale także na komputery. Kolejnych tytułów Ryan jeszcze nie zdradził, ale już teraz wiadomo, że będą.

Lista życzeń może i nie będzie spektakularnie długa, ale jest kilka tytułów które z pewnością by się bardzo ucieszyli. Bo przecież takie produkcje jak Marvel’s Spider-Man, Persona 5, God of War i wszystkie odsłony The Last of Us oraz Uncharted nigdy nie opuściły rodziny konsol PlayStation, a wciąż pozostają jednymi z najlepiej ocenianych gier wszech czasów. Ich obecność – nawet po latach – byłaby prawdziwą ucztą dla wszystkich którzy z różnych przyczyn nie mieli, a także nie planują mieć, konsoli Sony. I choć sam gram na wszystkim poza PC, to bardzo mnie to cieszy. Powoli piekło zaczyna zamarzać — ale ostateczny cios nadejdzie kiedy analogiczne plany ogłosi Nintendo. Brzmi niewiarygodnie, owszem, ale kto jeszcze dwa lata temu uwierzyłby w to, że jedne z najważniejszych tytułów na wyłączność konsoli Sony trafią na inne platformy. Kto wie, może więc i Nintendo do takiej decyzji kiedyś dorośnie?

Póki co jednak – jest się z czego cieszyć. Bo nawet jeżeli każda z tych gier ma już swoje na karku, to nie zmienia to ani trochę faktu, że to świetne (albo co najmniej) dobre gry. I im więcej osób w nie zagra, tym lepiej!