Sony wypuściło swoje dedykowane PS5 słuchawki Pulse 3D razem z konsolą PlayStation 5. Posiadacze nowych Xboksów musieli natomiast posiłkować się certyfikowanymi słuchawkami innych marek. Nie wygląda na to żeby Xbox Wireless Headset miał zrobić zamieszanie na rynku, ale będzie oferował wszystko to, co powinny posiadać sensowne słuchawki do grania.

Headset ma nie sprawiać problemów z bezprzewodowym połączeniem, a gracze nie uświadczą żadnych opóźnień w dostarczaniu dźwięku do słuchawek. Poza klasyczny dźwiękiem z gry oraz rozmowami ze znajomymi, oficjalny headset Microsoftu obsłuży kilka standardów dźwięku przestrzennego – Windows Sonic, Dolby Atmos oraz DTS Headphone: X. Wygląda więc na to, że da się w nich grać na na słuch, co choćby w sieciowych strzelankach bywa czasem prawie tak samo ważne jak dostrzeganie przeciwników na ekranie.

Zestaw słuchawkowy wykorzystuje podwójne kształtowanie wiązki dźwięku, dostraja również izolację głosu, wyciszając otoczenie i szum tła (dwa tryby – automatyczne i ręczne wyciszanie). Słuchawki będą się aktualizować automatycznie, da się również dostroić dźwięk przy użyciu aplikacji Akcesoria Xbox. Oprócz konsoli można go będzie również sparować z innymi urządzeniami przy użyciu Bluetooth. Microsoft poinformował, że headset da się spiąć jednocześnie z konsolą i smartfonem, co pozwoli odbierać telefony podczas grania – brzmi jak świetna funkcja, zobaczymy jak sprawdzi się w praktyce.

Premierę zestawu słuchawkowego Xbox Wireless Headset przewidziano na 16 marca. Przedsprzedaż rozpoczyna się jednak już dziś, a słuchawki wyceniono na 449 złotych.

źródło: informacja prasowa