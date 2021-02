25 lat Pokemonów świętować będzie remake’ami 4. generacji!

Pokemon Brilliant Diamond i Pokemon Shining Pearl – uwielbiane gry z Nintendo DS doczekają się nowego wcielenia na Nintendo Switch!

Region Sinnoh poznaliśmy półtorej dekady temu na konsoli Nintendo DS. Z porównaniem do poprzednich generacji wprowadziło sporo zmian, no i — co najważniejsze — zupełnie nową generację Kieszonkowych Stworków. W 2021 przypada dwudziesta piąta rocznica powstania serii, z tej okazji Pokemon Company uraczy nas odświeżoną wersją odsłon czwartej generacji. To odsłony którym poświęciłem dziesiątki godzin, nie ukrywam, że bardzo się cieszę, ale… no trudno też specjalnie ekscytować się patrząc na trailery. Nie wyglądają one specjalnie apetycznie, ale biorąc pod uwagę że pierwszy raz wykonanie gier zlecono zewnętrznemu studiu (ILCA, odpowiedzialnemu za przygotowywanie m.in. Pokemon Home) — mam nadzieję, że będą chociaż działać poprawnie i bez przycięć.

Pokemon Legends Arceus – nowe action RPG w świecie Pokemon zadebiutuje w 2022 roku!

Drugą z wielkich nowości zapowiedzianych zapowiedzianych na dzisiejszym wydarzeniu była zupełnie nowa gra w świecie Pokemon. Pokemon Legends Arceus ma być RPG akcji i póki co zobaczyliśmy dopiero krótką zajawkę. Gra jest we wczesnym stadium produkcji, a jej premiera zapowiedziana została dopiero na przyszły rok. Nice!