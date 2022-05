19,3 mln PlayStation 5 od premiery. A mogło być znacznie więcej

Sprzedaż konsol PlayStation 5 w ostatnim roku fiskalnym (od kwietnia 2021 do marca 2022) zamknęła się w liczbie 11,5 mln sztuk. W samym ostatnim kwartale, do 31 marca 2022, było to ok. 2 mln egzemplarzy. Od swojego debiutu w 2020 r. do graczy trafiło do 19,3 mln konsol. I choć liczby te nie wydają się duże, dla Sony wciąż mogą być zadawalające - biorąc pod uwagę wiele czynników wpływających na obecną sytuację na rynkach elektroniki użytkowej. Firma patrzy optymistycznie w przyszłość i zapowiada, że trwający właśnie nowy rok fiskalny będzie dużo lepszy:

Przewiduje się, że sprzedaż znacząco wzrośnie rok do roku, głównie ze względu na oczekiwany wzrost sprzedaży sprzętu i urządzeń peryferyjnych, tytułów od studiów zewnętrznych, w tym zawartości dodatkowej, oraz ze względu na zmieniające się kursy walut na wielu rynkach.

- czytamy w raporcie Sony.

19,3 mln PlayStation 5 znalazło swoich nabywców. Przed nami ciekawy rok

Tym razem Sony zakłada, że do końca marca przyszłego roku uda się sprzedać kolejnych 18 mln sztuk konsol PlayStation 5. To o 7,5 mln więcej niż udało się sprzedać od kwietnia 2021 r. do końca marca tego roku (11,5 mln). Nie udało się jednak osiągnąć zapowiadanych 14,5 mln. Odpowiada za to przede wszystkim sytuacja w Chinach związana z koronawirusem, problemy z dostawami podzespołów i logistyka zmagająca się w ostatnim czasie z dodatkowymi utrudnieniami. PlayStation 5 to wciąż sprzęt przyciągający ogromne zainteresowanie graczy, jednak Sony nie potrafi sprostać oczekiwaniom pod względem liczby schodzących z linii produkcyjnych konsol. Niedostępność konsoli na wielu rynkach odbija się w liczbie sprzedanych egzemplarzy. Sony zakłada, że zmieni się to w przeciągu kilku następnych miesięcy.

Choć niektórzy analitycy podają, że problemy produkcyjne PlayStation 5 potrwają do 2024 r., część jest nieco bardziej optymistyczna. Co ciekawe, w mediach pojawiają się również informacje sugerujące, że firma nie wyklucza modyfikacji w konstrukcji samej. Te pozwoliłyby na zwiększenie produkcji, bez obaw o problemy z dostępem do podzespołów. Pomysłem na załatanie dziury po PlayStation 5 miało być również zwiększenie produkcji PlayStation 4. Konsola poprzedniej generacji wciąż cieszy się zainteresowaniem. Sony w ostatnim kwartale zanotowało sprzedaż na poziomie 100 tys. sztuk. Do tej pory PS4 znalazło ponad 117 mln nabywców.

Sony podsumowuje ostatni kwartał. To dobry, choć nie najlepszy czas dla PlayStation

Jednocześnie, Sony zaprezentowało wyniki związane z grami i usługami PlayStation. Do 31 marca zarejestrowanych było 47,4 mln aktywnych subskrybentów PlayStation Plus. Choć to o 200 tys. mniej niż w ubiegłym roku, można założyć, że kolejny kwartał będzie dużo lepszy. A to ze względu na debiut odświeżonej oferty PlayStation Plus - z trzema poziomami i trzema różnymi bonusami. Z usług PlayStation Network, w tym z PlayStation Store, ma korzystać 106 mln użytkowników miesięcznie. Co ciekawe, stale rośnie zainteresowanie grami udostępnianymi w wersji cyfrowej. Te stanowiły 71% całej sprzedaży. W samym poprzednim kwartale sprzedano 70,5 mln sztuk gier na konsole PlayStation 4 oraz 5. To o 9,1 mln więcej niż w podobnym okresie rok wcześniej (od stycznia do lutego 2021 r. liczba ta wynosiła 61,4 mln egzemplarzy). Samych gier first-party (wewnętrzne studia Sony) sprzedało się w tym okresie 14,5 mln egzemplarzy.

Źródło: Sony