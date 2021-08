Nie będzie równoległych premier gier na PlayStation i PC

Jeśli przeszło Wam przez myśl, że nie ma co kupować PlayStation, bo i tak niedługo wszystkie nowe gry na wyłączność będą również wychodzić na PC - to mam dla Was złe wieści.

W ostatnich latach PlayStation bardzo mocno zmieniło swoje podejście do wydawania gier. Obecność tytułów dla wyłączność dla ich konsol na PC wydawało się nierealne, a jednak takie tytuły jak Horizon Zero Dawn czy Days Gone zawitały na komputery. Wiele osób uważało, że to tylko preludium do jeszcze większych zmian i japońska firma zacznie postępować podobnie jak Microsoft, wypuszczając swoje tytuły równolegle na konsolach i komputerach. Tak jednak nie będzie.

Sony w wywiadzie dla Game Informera podkreśliło, że zmierza w przyszłości kontynuować międzyplatformową politykę wydawniczą, ale powinniśmy spodziewać się dwuletniego okresu między premierą na konsoli, a komputerze. Dla firmy jest niezwykle ważne, by w pełni wykorzystać swoją własną platformę i wypuszczać gry, które są jej wizytówką, pokazują jej moc i zachęcają do zakupu. Oznacza to, że część produkcji faktycznie wyląduje na komputerach - w końcu to dla Sony świetne źródło dochodu a PC-towcy faktycznie czekają na te gry, by później bardzo chętnie je kupować. Jak się okazuje również z tak dużą przerwą wydawniczą względem konsolowej wersji - wystarczy wspomnieć niezłą premierę PC-towego Horizon Zero Dawn, które błyskawicznie trafiło do 700 tysięcy graczy w pierwszym miesiącu od premiery. Jesienią ubiegłego roku mówiło się nawet o tym, że grze prawie udało się dogonić w tym temacie Wiedźmina 3, więc można śmiało mówić o sukcesie. Na PC ma podobno również trafić Uncharted, a to bardzo popularna seria, więc wynik może być dużo lepszy.

Kupować PlayStation 5 czy czekać na wersję PC?

Moim zdaniem posiadając mocnego PC-ta do gier nie ma sensu kupować nowego Xboksa. Tytuły na wyłączność można przecież ograć na komputerze, dodatkowo na premierę w ramach Game Passa. Dużo rozsądniejszym zestawem jest PC+PlayStation 5 lub PC+Nintendo Switch, dostajecie wtedy dostęp do tytułów na wyłączność dla tych konsol i to w dniu premiery. Jeśli więc zależy Wam na tym, aby wsiadać do pociągu hype'u konsolowych gier przeznaczonych dla platformy PlayStation, to nie ma innej opcji niż kupienie PS5. Ale jeśli i tak macie w co grać, nigdzie Wam się nie spieszy - wystarczy poczekać kilka lat i ograć starsze "exy" na PC. Pewnie nie wszystkie, a część gameplay'owo zdąży się już nieco zestarzeć, ale ostatecznie dostaniecie możliwość poznania tych wirtualnych światów. Czy są szanse na to by kiedyś Sony zmieniło zdanie i wydawało swoje gry równolegle na konsoli i PC? Moim zdaniem nie.

źródło