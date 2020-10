Gry z Xboksa na telewizorze i słabym komputerze – Microsoft może roznieść konkurencję

Xbox Series X czy PlayStation 5? Mnie interesuje coś innego

Coraz mniej czasu dzieli nas od premiery konsol nowej generacji: Xbox Series X oraz PlayStation 5. Za nami mnóstwo ciekawych zapowiedzi i informacji, a także jeszcze więcej dyskusji na temat tego, która z firm zdoła przekonać do siebie większa liczbę graczy. Zwycięskie w poprzedniej generacji Sony zdaje się dość opieszale podchodzi do debiutu nowej konsoli, na co dobitnie wskazał w swoim tekście Kamil pisząc: Sony, obudź się! Sprzedaj nam w końcu jakieś dobre wieści o PlayStation 5! Nie sposób nawet dziś nie przyznać mu racji, po tym jak poznaliśmy szczegóły na temat dostępności i cen gier dla PlayStation 5. Ale tutaj sprawa pozostaje otwarta, bo klienci dopiero będą podejmować decyzję o wyborze i zakupie, za to ja skupiłbym się na obszarze, który przez Sony został totalnie zaniedbany, a wkrótce Microsoft może być nie do doścignięcia.

Granie w chmurze – streamowane gry Xbox na komputerach i konsolach

Uruchomiona usługa Granie w chmurze, która stała się częścią abonamentu Xbox Game Pass Ultimate, pozwala na granie w wybrane tytuły z Xboksa na smartfonach i tabletach. Jak na razie na Androidzie, ale niedługo również będzie to najwyraźniej możliwe na iPhonie i iPadzie. Na tych urządzeniach Microsoft jednak nie poprzestanie, bo jedna z ostatnich wypowiedzi Phila Spencera, szefa Xboksa, wskazuje, że firma będzie dążyła do uruchomienia streamingu gier na konsolach Xbox oraz komputerach. W cytacie pada stwierdzenie w odniesieniu do „pecetów”, ale niewykluczone, że Microsoft przygotowałby nawet aplikacje dla macOS, by posiadacze MacBooków i iMaków również mieli możliwość zagrania w gry z Xboksa dzięki streamingowi.