Gdzie są stare Need for Speedy? Bo nowszych też już nie kupimy

Ale niektóre gry bawią i cieszą równie dobrze kilka dekad po swojej premierze, a tutaj w pierwszej kolejności do głowy przychodzi mi Max Payne, który jest chyba grą, do której wracam najczęściej, przechodząc całość albo pojedyncze, ulubione poziomy. O dziwo tutaj niepotrzebny jest tak silny ładunek nostalgiczny, by zatrzymać mnie przed ekranem, bo sama historia, oprawa graficzna i dźwiękowa działają lepiej niż jakikolwiek inny magnes. Ale nie wszystkie gry są tak łatwo dostępne, co jest nieco zaskakujące.

Stare gry Need For Speed znikają ze sklepów cyfrowych

O wygasłych licencjach i kontraktach czytaliśmy wszyscy i właśnie dlatego EA Games nie wznawia oraz nie dodaje do cyfrowych sklepów m. in. gier z serii Harry Potter. Co innego, mogłoby się wydawać, dotyczy tytułów spod marki Need For Speed, która przecież należy do studia. Mimo to, takie hiciory jak Underground (2), Most Wanted (oryginalny) czy Carbon nie są szeroko dostępnymi tytułami, a ten ostatni z nich stanie się jeszcze trudniejszy do zdobycia, bo EA wycofuje go wraz z kilkoma innymi z cyfrowych sklepów z grami. Na liście widnieją też Undercover, Shift, Shift 2: Unleashed oraz Need for Speed The Run. Max Myrus potwierdził tę informację na Reddicie, dodając że decyzje o wycofaniu gier nigdy nie są łatwe, ale teraz zmieniamy bieg, aby skupić się na przyszłości Need for Speed.

Na taką informację przygotowywał nas komunikat wyłączenia wszelkich usług online dedykowanych tym grom z dniem 31 sierpnia 2021 roku.

