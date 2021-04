Chcesz zagrać w ulubione klasyki? Bądźcie gotowi na spore koszty i nie lada problemy

Pytanie więc, jak bardzo jesteśmy zdesperowani, by w coś zagrać i to posiadać. Czy będziemy gotowi na zakup gry Harry Potter i Kamień Filozoficzny za 100, 150 czy 200 zł? Jeśli tak, to nie będziecie mieli problemów. Jeśli nie, to pozostaje tylko czaić się na bardziej atrakcyjne kwotowo propozycje, które mimo wszystko od czasu do czasu się pojawiają.

Wzdychamy do gier, które już nie wrócą

Ale nawet gdy taką grę zakupimy, to wcale nie oznacza, że to koniec przeszkód. W części przypadków, tak jak pisałem, niezbędne będzie zasięgniecie porady w Google, jak można poradzić sobie z uruchomieniem gry na nowszym systemie. Windows 10 sprawia niektórym grom problemy, ale pasjonatów nie brakuje, dlatego czasem wystarczy pobrać odpowiedniego fixa i na przykład podmienić kilka plików w katalogu gry. Co ciekawe, czasami należy też stosować się do kilku bardzo konkretnych wytycznych, jak zakazy wciskania jakiegokolwiek klawisza, dopóki nie ujrzymy menu gry lub robienia zarzutów ekranu w ogóle, bo powoduje to zatrzymanie lub zamknięcie gry.

Część klasyków powraca na innych platformach. Dzisiejsze nowości też będą klasykami