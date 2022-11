W 2009 roku Marvel Entertainment zostało kupione przez Disneya. Od tamtej pory dostaliśmy mnóstwo fenomenalnych filmów, Marvel Cinematic Universe rozwinęło się do niebotycznych wręcz rozmiarów, a od niedawna dzięki Disney+ dostajemy także wiele ważnych seriali.

To jednak nie jedyne dzieła popkultury z postaciami z tego uniwersum, jakie od tamtej pory się pojawiły. Gry wideo to przeogromna branża z jeszcze większą grupą odbiorców - i właśnie na tym się dziś skupimy. Jakie pojawiły się główne gry od 2009 roku na licencji Marvela? Sprawdzamy.

X-Men Origins: Wolverine (2009) - PC, Nintendo DS, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portable, Xbox 360, Wii

Jak zdradza sam tytuł, zadaniem X-Men Origins: Wolverine było przybliżenie nam postaci samego rosomaka. To właśnie w jednego z najpopularniejszych mutantów wcielamy się w tej produkcji - a przedstawiana w grze historia bazuje na filmie o tym samym tytule. Produkcja jak na tamte lata wyglądała naprawdę imponująco, a cały feeling gry potrafił zaskoczyć, co poskutkowało tym, że całość została bardzo ciepło przyjęta.

The Punisher: No Mercy (2009) - PlayStation 3

The Punisher: No Mercy to dość dziwny eksperyment, który pojawił się wyłącznie na konsoli PlayStation 3. Czy to oznacza, że japońska firma miała szczególne szczęście i zdobyła ekskluzywny diament? Cóż, niekoniecznie - sieciowy FPS mający aspiracje do konkurowania z największymi markami gatunku nie okazał się fenomenem - i już w 2011 roku wyłączono jego serwery.

Marvel Super Hero Squad (2009) - Nintendo DS, Wii, PlayStation 2, PlayStation Portable

Marvel Super Hero Squad jest grą akcji, w której wcielamy się w mnóstwo nieco karykaturalnie zaprojektowanych bohaterów z komiksowego uniwersum. Każdy bohater lub złoczyńca ma swoją specjalną umiejętność, którą możemy wykorzystywać podczas walki na specjalnych arenach. Chociaż pomysł był dość ciekawy, to nie można raczej nazwać tej produkcji fenomenalnym sukcesem.

Marvel: Ultimate Alliance 2 (2009) - PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, PlayStation Portable, PC

RPG w uniwersum Marvela? Brzmi jak delikatnie abstrakcyjny pomysł, który jednak się wydarzył - mało tego, bardzo się udał! Możliwość wcielenia się w ponad 20-osobowy zespół bohaterów, a całości przyglądamy się w rzucie izometrycznym. Jest to niewątpliwie jedna z najbardziej udanych produkcji na licencji Marvela, która zebrała świetne opinie - zarówno graczy, jak i recenzentów.

Iron Man 2 (2010) - PlayStation 3, Wii, Xbox 360, PlayStation Portable, Nintendo DS, iOS, BlackBerry

Iron Man 2 delikatnie nawiązuje do filmu o tym samym tytule, chociaż przedstawia nieco inną historię. Tą możemy doświadczyć albo z perspektywy tytułowego bohatera, albo War Machine. Gra akcji nie okazała się niczym szczególnie ambitnym i właściwie postać Tony’ego Starka była jednym z niewielu argumentów, żeby dać jej szansę - co zostało zauważone przez wszystkich fanów.

Spider-Man: Shattered Dimensions (2010) - Xbox 360, PlayStation 3, Microsoft Windows, Wii, Nintendo DS

Spider-Man: Shattered Dimensions przez bardzo długi czas było uważane za najlepszą produkcję z Człowiekiem Pająkiem. Gra akcji z widokiem z trzeciej osoby pozwalała wcielić się w aż cztery wersje tytułowego bohatera, z czego każdy z nich żył w innym wymiarze - standardowy Amazing Spider-Man, mroczny i działający w ukryciu Spider-Man Noir, futurystyczny Spider-Man 2099 oraz połączony z symbiontem Venoma Spider-Man Ultimate. Różnorodność, przemyślane lokacje i interesujący gameplay - taki zestaw zagwarantował bardzo ciepłe przyjęcie tej gry.

Marvel Super Hero Squad: The Infinity Gauntlet (2010) - Xbox 360, PlayStation 3, Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS

Marvel Super Hero Squad: The Infinity Gauntlet jest kontynuacją wspomnianego wcześniej Marvel Super Hero Squad. Zamysł rozgrywki oraz efekty wizualne są zatem identyczne. Taki sam okazał się odbiór gry - najmłodsi fani uniwersum byli zadowoleni, jednak w ogólnym rozrachunku tytuł nie zrobił furory.

Marvel Super Heroes 3D: Grandmaster’s Challenge (2010) - Wii

Marvel Super Heroes 3D: Grandmaster’s Challenge to specjalna gra przygotowana wyłącznie na Wii, która pozwalała wcielać się w ulubionych Avengerów przy pomocy dodatkowych fizycznych elementów - w tym przypadku masek bohaterów. Zwykła ciekawostka dla największych fanów - ot co.

Marvel Pinball (2010) - Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation Vita, Xbox 360

Jak sam tytuł zdradza - Marvel Pinball to gra… w pinball. Automaty z motywami komiksowego uniwersum potrafiły bawić, jednak ponownie - nie jest to żadne AAA, więc raczej jest to pozycja tylko dla największych fanów.

Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds (2011) - PlayStation 3, Xbox 360

Kolejna odsłona serii crossoverowych bijatyk, w których łączą się dwa światy - Marvel oraz Capcom. Stylistyka najbardziej zbliżona jest do serii Street Fighter, a walczyć można było zarówno solo, jak i nawet w trzyosobowych składach.

​​Thor: God of Thunder (2011) - PlayStation 3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii, Nintendo 3DS

Jak już zdążyliśmy zauważyć, gry wychodzące w tym samym czasie co filmy i bazujące na tej samej historii nie wypadają najlepiej - Wolverine był wyjątkiem. Podobnie się stało w przypadku Thor: God of Thunder, który okazał się kolejną generyczną produkcją TPP bez większego polotu, co widać po tym, jak całość została przyjęta.

Captain America: Super Soldier (2011) - PlayStation 3, Xbox 360, Wii, Nintendo DS, Nintendo 3DS

Captain America: Super Soldier mogło zaskoczyć pod tym względem, że nie był to zwykły akcyjniak, a przygodowa gra z mnóstwem platformowych elementów. Fabuła jest dość standardowa jak na przygody Steve’a Rogersa - naszym rywalem jest więc Hydra i to właśnie do siedziby tej organizacji się wybierzemy, żeby walczyć z rywalami i pokonywać przeszkody platformowe.

Spider-Man: Edge of Time (2011) - Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Nintendo 3DS

Spider-Man: Edge of Time to gra akcji skupiająca się na podróżach w czasie, jak i na konsekwencjach, jakie niosą za sobą takie działania. Ponownie więc obok zwykłego Spider-Mana pojawi się Spider-Man 2099, lecz w tym przypadku nie jest to tak pozytywne - Pajęczaki za sobą nie przepadają, lecz ich losy są od siebie zależne.

X-Men: Destiny (2011) - PlayStation 3, Wii, Xbox 360, Nintendo DS

Kolejna przeciętna gra akcji z widokiem z trzeciej osoby, która tym razem skupia się na mutantach z X-Men. W produkcji wcielamy się w jednego z trzech rekrutów do tytułowej ekipy, a naszym celem jest odkrycie własnego przeznaczenia - co oczywiście nie będzie łatwą przeprawą.

Marvel Super Hero Squad: Comic Combat (2011) - Xbox 360, PlayStation 3, Wii

Trzecia już odsłona z cyklu Marvel Super Hero Squad i ponownie te same pomysły w identycznym opakowaniu, tylko, że w tej odsłonie czekają na nas nieco inne wyzwania.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (2011) - PC, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 to poprawiona wersja wcześniej wspomnianej trzeciej odsłony bijatyki łączącej w sobie światy z uniwersum Marvela i Capcomu. Projekt bez dwóch zdań się udał i zdołał rozkochać w sobie fanów, którzy wracali do tej produkcji przez wiele lat.

The Amazing Spider-Man (2012) - Nintendo DS, PlayStation 3, Wii, Wii U, Xbox 360, Nintendo 3DS, PC, Android, iOS

W The Amazing Spider-Man - tak samo jak w filmie o tym samym tytule - przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie Peter Parker musi pilnować porządku. Produkcja przypadła do gustu fanom i kontynuowała passę dobrych gier z Człowiekiem Pająkiem w roli głównej.

Marvel vs. Capcom Origins (2012) - PlayStation 3, Xbox 360

Po wielkim sukcesie Ultimate Marvel vs. Capcom 3, postanowiono wypuścić kompilację dwóch klasycznych odsłon tej kolaboracji - i w ten sposób dostaliśmy Marvel vs. Capcom Origins, które pozwoliło na zapoznanie się z początkami serii, które sięgały jeszcze automatów. Świetna opcja dla fanów serii.

Deadpool (2013) - PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC

Deadpool to po prostu Deadpool. Jeśli znacie tego charyzmatycznego i bez dwóch zdań ekscentrycznego bohatera z filmów czy komiksów, to doskonale wiecie, czego się spodziewać - i właśnie to wszystko znajdziecie w tej grze. Brutalność i nietuzinkowe poczucie humoru to tutaj normalka - i bardzo dobrze!

Lego Marvel Super Heroes (2013) - Android, iOS, PC, Nintendo 3DS, Nintendo DS, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Nie ukrywajmy - każda gra Lego opiera się dokładnie na tym samym. Ponownie będziemy zatem przemierzać światy zrobione z klocków, tylko, że tym razem wcielimy się w superbohaterów z Marvela. Brzmi nieźle, prawda?

The Amazing Spider-Man 2 (2014) - PC, Nintendo 3DS, PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One, iOS, Android

The Amazing Spider-Man 2 to gra oparta na filmie o tym samym tytule - i niestety jak pierwsza część okazała się zaskakująco udana, tak w tym przypadku passa naprawdę dobrych gier z Człowiekiem Pająkiem została przerwana. “Dwójka” była grą bez polotu, która zwyczajnie niczym szczególnym się nie wyróżniała - chociaż wygłodniałych fanów jednego z najpopularniejszych superbohaterów zdołała zadowolić.

Disney Infinity 2.0: Marvel Superheroes (2014) - Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation Vita, Wii U, PC

Disney Infinity 2.0: Marvel Superheroes to dość prosta zręcznościówka z elementami platformowymi. Główną cechą tej produkcji jest to, że w zestawie trzeba było kupić figurki różnych Avengerów - i umieszczając je w specjalnej stacji dokującej mogliśmy wcielić się w danego bohatera. Świetna opcja dla największych fanów uniwersum.

Lego Marvel's Avengers (2016) - PC, Nintendo 3DS, macOS, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U, Xbox 360, Xbox One

Kolejna współpraca na linii Lego x Marvel. Więcej tego samego, ale w dobrej i sprawdzonej formule - więc bardzo dobry układ, który zadowoli tak samo fanów najpopularniejszych klocków na świecie, jak i jednego z największych komiksowych uniwersów.

Marvel Heroes Omega (2017) - PlayStation 4, Xbox One

Marvel Heroes Omega to reprezentant gatunku MMO z elementami hack’n’slash o modelu free-to-play. Gra nie okazała się specjalną rewelacją, na co prawdopodobnie wpłynął brak dostępności na PC oraz ilość mikrotransakcji. Na wyróżnienie zasługuje jednak ilość i różnorodność dostępnych grywalnych bohaterów, bowiem w grze możemy się wcielić nawet w Electro, Juggernauta czy Sabertootha.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series (2017) - Xbox One, PlayStation 4, Android, iOS, PC, macOS

Telltale, czyli mistrzowie przygodówek ostatnich lat, wzięli pod swoje skrzydła jedno IP Marvela, czyli Strażników Galaktyki. Jeśli jesteście fanami Star Lorda, Groota, Rocketa, Gamory czy Draxa, jest to pozycja obowiązkowa - Wasze wybory w tej grze mają kluczowe znaczenie dla całej fabuły oraz przyszłe losy bohaterów.

Marvel vs. Capcom: Infinite (2017) - PlayStation 4, PC, Xbox One

Pomimo braku numerka w tytule, Marvel vs. Capcom: Infinite jest czwartą odsłoną popularnej serii bijatyk łączącej w sobie światy Marvela i Capcomu. Nowe areny, jeszcze lepsza oprawa wizualna i mnóstwo inspiracji ze Street Fightera - wszystko, czego można sobie wymarzyć.

Lego Marvel Super Heroes 2 (2017) - PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Kontynuacja Lego Marvel Super Heroes, czyli… dokładnie to samo, ale nieco inne misje główne. Sięgając po trzecią produkcję z serii Lego x Marvel z pewnością wiecie, czego się spodziewać!

Marvel's Spider-Man (2018) - PlayStation 4, PlayStation 5, PC

O tym, jak doskonałą grą jest Marvel’s Spider-Man, nie trzeba nikogo przekonywać. To nie tylko granie licencją jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci z uniwersum Marvela, lecz naprawdę kawał świetnej i dopracowanej produkcji od Insomniac Games, która jest również interesującym powiewem świeżości w ostatnim zalewie tytułów z otwartym światem. Bez dwóch zdań jest to najlepsza gra z Pajęczakiem w roli głównej.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (2019) - Nintendo Switch

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order to kolejna część cyklu gier RPG, w której tym razem przyjdzie nam się zmierzyć z Thanosem oraz jego armią. Za produkcję odpowiada zespół Team Ninja, co pozytywnie świadczy o jakości gry - i faktycznie, twórcy Nioh kolejny raz dostarczyli naprawdę dobrą produkcję.

Marvel's Iron Man VR (2020) - PlayStation 4

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie chciał znaleźć się w kombinezonie Iron Mana. Pancerz Tony’ego Starka to dla wielu osób marzenie - a dzięki technologii VR możemy tego doświadczyć chociaż w najmniejszym stopniu na konsoli PlayStation 4. Mały, lecz niewątpliwie intrygujący dodatek.

Marvel's Avengers (2020) - PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Gra akcji stworzona przez Square Enix miała ogromny potencjał, który jednak nie został odpowiednio wykorzystany. Chociaż lista postaci i sam zamysł produkcji jest fenomenalny, tak wykonanie pozostawia nieco do życzenia - mimo wszystko, jest to ciekawa propozycja dla największych fanów uniwersum, którzy powinni bawić się przez kilkadziesiąt godzin dzięki tej grze.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales (2020) - PlayStation 4, PlayStation 5

Insomniac Games po niezwykle udanych przygodach Petera Parkera postanowiło skupić się na przygodach Milesa Moralesa. W teorii dostaliśmy więcej tego samego, jednak w praktyce był to świetny tytuł startowy na PS5 i po prostu kawał doskonałej gry. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji wcielić się w tego Spider-Mana, jak najszybciej nadróbcie zaległości!

Marvel's Guardians of the Galaxy (2021) - PlayStation 4, PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch

Produkcja, której przed premierą nikt nie dawał zbyt dużych szans - po średnim przyjęciu Marvel’s Avengers, mało osób wierzyło w sukces kolejnej gry na licencji komiksowego uniwersum. Eidos Montreal pokazało jednak, że większość graczy była w wielkim błędzie. Zrobienie ze Strażników Galaktyki dość liniowej przygodowej gry akcji z fenomenalnym poczuciem humoru było strzałem w dziesiątkę. To ci Guardiansi, których znamy z kinowych filmów, czyli ci, których widownia pokochała. W produkcji wcielimy się oczywiście w Petera “Star Lorda” Quilla i podejmiemy kolejne szalone misje w towarzystwie Groota, Rocketa, Gamory i Draxa. Jeśli wśród zalewu gier multiplayer i battle royale jesteście spragnieni porządnego single playera, stawiającego na dialogi i fabułę - nie powinniście się zastanawiać. Marvel’s Guardians of the Galaxy będą świetnym wyborem.

