Gry, dzięki którym pokochasz spacery. To naprawdę działa!

Gry, które pomagają wyjść z domu

Kto powiedział, że granie to tylko siedzenie przed ekranem? W ostatnich latach pojawiło się sporo gier, które dosłownie wyciągają graczy z czterech ścian. Wszystko dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości (AR). Gry AR łączą cyfrowe elementy z realnym otoczeniem, sprawiając, że nawet spacer po parku czy rundka dookoła bloku stają się ekscytującą przygodą. Które tytuły reprezentujące ten gatunek naprawdę warto sprawdzić? Oto nasze topowe propozycje.

Pokemon Go – legenda, która wciąż żyje

Nie da się zacząć tego zestawienia inaczej. Pokemon Go od Niantic to fenomen, który w 2016 roku wywołał prawdziwe szaleństwo. Ludzie masowo wychodzili na ulice, by łapać wirtualne stworki. Parki, skwery, a nawet centra handlowe stały się miejscami pełnymi graczy, którzy ścigali Pokemony. Nie brakowało też spontanicznych spotkań, a niektóre eventy przyciągały tysiące uczestników. Co więcej, gra zachęca do aktywności fizycznej – uliczki w parkach i zabytki zamieniły się w miejsca odkryć i rywalizacji. Dziś, po kilku latach, Pokemon Go nadal przyciąga miliony użytkowników na całym świecie. Regularne eventy, wymiany z innymi graczami, nowe generacje Pokemonów i dynamicznie rozwijane funkcje, takie jak bitwy PvP, sprawiają, że jest to wciąż doskonała opcja na aktywne spędzenie czasu.

Pikmin Bloom – AR w stylu Nintendo

Nintendo i Niantic postanowili stworzyć grę, która zachęca do regularnych spacerów i celebracji codziennych aktywności. W Pikmin Bloom gracz sadzi i zbiera kolorowe Pikminy – urocze stworki, które towarzyszą mu podczas codziennych przechadzek. Im więcej kroków zrobisz, tym więcej Pikminów rozkwita na Twojej mapie. Gra oferuje też dzienniki, w których można zapisywać swoje przygody oraz organizuje specjalne wydarzenia. To świetny sposób na urozmaicenie codziennych tras, zwłaszcza jeśli lubisz spokojniejsze, relaksujące rozgrywki z elementem kolekcjonowania i dbania o wirtualnych towarzyszy.

Jurassic World Alive – dinozaury w Twoim mieście

Jeśli zawsze fascynowały Cię dinozaury, ta gra jest dla Ciebie. Jurassic World Alive pozwala na zbieranie i hodowę wirtualnych dinozaurów, które można odkrywać podczas spacerów po mieście. Gracze mogą również tworzyć hybrydy gatunków oraz brać udział w emocjonujących pojedynkach PvP. Dodatkowo gra oferuje funkcję eksploracji z wykorzystaniem dronów, dzięki której można zbierać DNA dinozaurów z odległych punktów. Jurassic World Alive łączy edukację z zabawą – każdy dinozaur ma szczegółowy opis swojego gatunku, co pozwala na zgłębienie wiedzy o prehistorycznym świecie. To idealna propozycja dla miłośników przygód i nauki, którzy chcą odkrywać świat dinozaurów na nowo.

Ingress – początek wszystkiego

Zanim pojawiło się Pokemon Go, był Ingress – pierwsza gra AR od Niantic, która wyznaczyła kierunek dla kolejnych tytułów. W Ingress gracze dzielą się na dwie frakcje – Oświeconych i Ruch Oporu – i walczą o kontrolę nad strategicznymi punktami w rzeczywistej przestrzeni. Każdy zdobyty punkt wzmacnia wpływy danej frakcji, co sprawia, że gra ma wyraźny element globalnej rywalizacji. Ingress wymaga planowania, współpracy z innymi oraz eksplorowania nieznanych miejsc, często poza utartymi ścieżkami. Warto dodać, że gra z czasem ewoluowała w Ingress Prime, oferując bardziej nowoczesny interfejs i usprawnienia mechanik. Choć może nie jest już tak popularna jak kiedyś, to wciąż posiada lojalną społeczność oddanych fanów, którzy organizują międzynarodowe wydarzenia i misje specjalne.

Najlepsze gry wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną

Trzeba przyznać, że gry AR, które pomagają wyjść z domu to trudna nisza. Najlepszym tego dowodem jest to, jak szybko umierają takie produkcje, mimo bazowania na znanych franczyzach. Tak było w przypadku Harry Potter: Wizards Unite, The Walking Dead: Our World czy Minecraft Earth. Wydawać by się mogło, że to pewniaki, gry, które przetrwają na rynku i przyniosą milionowe dochody. Okazało się jednak, że nie do końca.

Gry z rozszerzoną rzeczywistością to jednak wciąż świetna alternatywa dla tradycyjnej rozgrywki. Pozwalają nie tylko ruszyć się z domu i "wbić" trochę kroków. Umożliwiają również poznawanie nowych miejsc i ludzi. Bez względu na to, czy jesteś fanem Pokemonów, dinozaurów, czy Pikminów mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś dla siebie.