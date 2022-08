Słabo zarabiasz? Możesz żałować nie tylko teraz, ale i na starość

Nie chodzi tutaj tylko o to, że nie zdążysz zarobić na satysfakcjonujące życie po wieku produkcyjnym. Okazuje się, że niska płaca może mieć ogromne znaczenie dla degeneracji tkanki mózgowej. Naukowcy z Columbia University wykazali, iż istnieje związek między niskimi zarobkami w średnim wieku a pogorszeniem funkcji poznawczych w starszym wieku. Stres, niezadowolenie i brak satysfakcji już od dawna wskazywano jako możliwe czynniki prowadzące do rozwinięcia się m. in. chorób neurodegeneracyjnych.

Jak wskazują autorzy badania, płaca minimalna na poziomie federalnym w USA wynosi 7,25 dolara za godzinę - trwa to od 2009 roku i od tego czasu nikt tej kwoty nie waloryzował. I oczywiście, w tych najgorzej płatnych zawodach taki pułap jest szeroko wykorzystywany, coraz bardziej zwiększając liczebność grupy osób o najniższych dochodach. Gwałtowne przemiany gospodarcze, których jesteśmy obecnie świadkami to także ogromny problem dla osób najgorzej zarabiających. Inflacja powoduje, że z i tak niewielkiej wypłaty, zostaje coraz mniej na życie. Wyniki badania przedstawiono na konferencji organizacji Alzheimer's Association i wkrótce ukaże się także w American Journal of Epidemiology. Autorzy mówią wprost, jeżeli zarabiasz mało - jesteś bardziej narażony na gorsze zdrowie nie tylko na starość, ale i "w ogóle".

Regularne zarabianie niskich pensji jest potencjalnie problemem zdrowia publicznego, ponieważ niższy status społeczno-ekonomiczny jest wyznacznikiem wielu niekorzystnych wyników zdrowotnych. Jednak ograniczona literatura zbadała związek między niskimi zarobkami a zdrowiem.

Badacze przyjrzeli się ankiecie Health and Retirement Study przeprowadzonej przez Uniwersytetu Michigan. Było to rozszerzone badanie konkretnych grup wiekowych - sprawdzono grupę urodzonych między 1936, a 1941 rokiem. Aby lepiej zrozumieć procesy rządzące relacją wysokości wypłat do spadku zdolności kognitywnych, sprawdzono także dane dotyczące ich zarobków w średnik wieku (od roku 1992 - 2004) i odniesiono to do wyników testów pamięciowych w latach 2004-2016. Na każde 10 lat osoby z utrzymującymi się niskimi zarobkami doświadczały "dodatkowego roku" spadku poznawczego. Autorzy wskazują, że wyższy stres i gorszy dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej (co w przypadku USA ma bardzo głęboki wymiar - osoby o gorszych dochodach nie mogą pozwolić sobie na satysfakcjonujące ubezpieczenie obejmujące zdrowie) to podstawowe czynniki udowadniające tę korelację. Ale nie tylko ta praca obejmuje powyższe zjawisko. Naukowcy wskazują na inne badania, które sugerują, że niski dochód gospodarstwa domowego w średnim wieku jest związany z "wyższym wskaźnikiem demencji, śmierci związanej z demencją, obniżeniem funkcji poznawczych i subiektywnego pogorszenia pamięci"

Stany Zjednoczone w okresie przemian - to może mieć ogromny wpływ na postawę polityków w zakresie federalnej płacy minimalnej.

Autorzy badania wskazują na możliwe pozytywne skutki pojawienia się tego badania. Oczekuje się między innymi efektów, takich jak zwiększenie federalnej płacy minimalnej do 15 dolarów za godzinę. Jest to bardzo popularny postulat wśród osób i polityków reprezentujących bardziej lewicową stronę dyskursu politycznego i ideologicznego. Wraz z tym badaniem, otrzymują oni całkiem mocny argument - troska o zdrowie i życie to wartość nadrzędna. Jednak ktoś złośliwy może powiedzieć, że czym mniej osób w wieku poprodukcyjnym, tym lepiej dla systemów emerytalnych. Oczywiście nie muszę tłumaczyć, jak krótkowzroczne jest takie myślenie?

Nie ma co, płaca minimalna stoi w USA w miejscu, a do tego dochodzi szalejąca właściwie na całym świecie inflacja i silne parcie ku zmianom społecznym. Może to być jedno z ważniejszych badań wskazujących na nieoczekiwane skutki słabych warunków socjoekonomicznych - również w odniesieniu do innych krajów, które mają podobne problemy.