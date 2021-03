W takim zestawieniu nie mogło zabraknąć tego kultowego klasyka, który mimo swojego wieku praktycznie w ogóle się nie zestarzał. Wspólna gra na jednym komputerze (to gra turowa) bawi tak samo, jak w przeszłości i jeśli chcecie miło spędzić czas, a przy okazji zasmakować klasyki – spróbujcie dwuosobowej sesji w HoMM3.

Aktualnie wiele gier pojawia się zarówno na konsolach, jak i PC, więc zerknijcie też w poniższe, konsolowe zestawienie – bo w poniższe produkcje możecie też zagrać na komputerze.

Świetne gry dla dwóch osób na PlayStation i Xbox

Moim zdaniem nie ma sensu rozdzielać PlayStation i Xboksa ze względu na to, że większość gier to w tej chwili tak zwane multiplatformy, czyli produkcje obecne na różnych sprzętach do grania. Konsole od wielu lat uważane są za urządzenia świetnie sprawdzające się w tak zwanym „kanapowym graniu” – jeden duży telewizor, dwa pady i masa frajdy.

Diablo 3