Elon Musk nie odpuszcza. Jego kontrowersyjny projekt coraz większy

Elon Musk, jak wszyscy, też chce inwestować w sztuczną inteligencję

Chociaż Elon Musk był jedną z istotnych postaci podpisujących list otwarty do laboratoriów AI, który ostrzegał przed wyścigiem zbrojeń w tworzeniu coraz potężniejszych SI i nieprzewidywalnymi konsekwencjami tych działań, zdecydował się założyć własną firmę skupioną na sztucznej inteligencji, nazwaną xAI. W lipcu zeszłego roku Musk ogłosił, że firma będzie koncentrować się na „zrozumieniu prawdziwej natury wszechświata”, chociaż wcześniej w swoim poście na X napisał, że celem nowej firmy ds. SI jest „zrozumienie rzeczywistości”.

Źródło: Depositphotos

Pierwszym projektem xAI był Grok, który został opublikowany w listopadzie. Grok to — podobnie jak Google Gemini czy ChatGPT od OpenAI — chatbot, z tym, że akurat ten od xAI wyróżnia się tym, że ma „dostęp w czasie rzeczywistym” do informacji z X. Tak, do danych z platformy społecznościowej — lecz według Muska, daje to Grokowi ogromną przewagę nad innymi chatbotami. Te faktycznie opierają się na starszych danych z sieci i nie jest łatwo „porozmawiać” z nimi o aktualnych sprawach. Jak informowałem w listopadzie, Grok do tego ma wyróżniać się swoją… osobowością? Chodzi o to, że Musk zadeklarował, iż chatbot „uwielbia sarkazm” i odpowiada z „odrobiną humoru”, co ma być powiewem świeżości wśród „nudnych chatbotów”.

Źródło: Depositphotos

Grok od początku miał być potężny, ale szczególnie nie zrobił zamieszania

Grok to projekt, który powstał zaledwie w dwa miesiące, jednak jego założyciele twierdzili dumnie, że jego możliwości konkurują z najnowszymi propozycjami Mety, która w lipcu 2023 roku wypuściła LLaMA 2. W obszarze zadań matematycznych pierwszy Grok miał być podobny do modelu GPT-3.5 od OpenAI — nawet miał zdawać maturę z matematyki w węgierskim liceum, uzyskując ocenę 4. xAI zapewniało:

[Grok] ustępuje jedynie modelom, które zostały przeszkolone przy użyciu znacznie większej ilości danych szkoleniowych i zasobów obliczeniowych, takich jak GPT-4. To pokazuje szybki postęp, jaki robimy w xAI w szkoleniu LLM z wyjątkową wydajnością.

Źródło: Depositphotos

Czas na nową wersję Groka

xAI ogłosił teraz swój najnowszy model generatywnej sztucznej inteligencji — Grok-1.5. Zgodnie z deklaracjami firmy ekscentrycznego miliardera, Grok-1.5 wydaje się być znacznym ulepszeniem w porównaniu do swojego poprzednika. Grok-1.5 wykorzystuje bowiem „ulepszone rozumowanie", zwłaszcza w zakresie kodowania i zadań matematycznych. Model zwiększył wynik Grok-1 ponad dwukrotnie w popularnym teście matematycznym MATH i osiągnął o ponad 10 punktów procentowych wyższy wynik w teście HumanEval, oceniającym generowanie języka programowania i umiejętności rozwiązywania problemów. Dodatkowo, jednym z ulepszeń, które powinny przynieść zauważalne korzyści, jest ilość danych wejściowych, które Grok-1.5 jest w stanie zrozumieć w porównaniu do Grok-1. Firma na blogu ogłaszała:

[Grok-1.5 może] wykorzystywać informacje ze znacznie dłuższych dokumentów. Co więcej, model może obsługiwać dłuższe i bardziej złożone podpowiedzi, zachowując jednocześnie zdolność wykonywania instrukcji w miarę rozszerzania się okna kontekstowego.

Źródło: Depositphotos

Grok-1.5 będzie wkrótce dostępny dla testerów na X, wraz z „kilkoma nowymi funkcjami”. Żeby mieć dostęp do chatbota od Elona Muska, trzeba będzie najpewniej mieć aktywną subskrypcję Premium+ na X, za którą trzeba zapłacić około 16 dolarów miesięcznie.

Źródło: xAI / Elon Musk