Elon Musk, a sztuczna inteligencja

Elon Musk dał się już poznać ze swoich sceptycznych poglądów związanych ze sztuczną inteligencją. Ekcentryczny milioner przedstawiał siebie jako pełnego obaw dotyczących potencjalnych zagrożeń sztucznej inteligencji (AI) i jej wpływu na społeczeństwo. Wcześniej ostrzegał, że AI może stanowić zagrożenie dla przetrwania ludzkości, jeśli nie będzie rozwijana odpowiedzialnie. Dlatego wezwał do regulacji i ostrożności w jej rozwoju.

TruthGPT — sztuczna inteligencja, której celem jest... prawda

Ostatnio Musk zaproponował nowy model AI o nazwie TruthGPT. według niego byłby "maksymalnie dążącą do prawdy AI", priorytetowo dążącą do zrozumienia natury wszechświata. Musk argumentuje, że podejście to byłoby bezpieczniejsze niż tradycyjne modele AI, które mogą priorytetowo traktować inne cele, które potencjalnie mogą kolidować z wartościami i interesami ludzkimi.

Podczas wywiadu z Tuckerem Carlsonem z Fox News, Musk sugerował że AI którą interesuje zrozumienie wszechświata... nie jest skłonna zniszczyć ludzkości. Dlaczego? Ponieważ ludzie są interesującą częścią wszechświata. Porównał to do tego, jak ludzie starają się chronić szympansy. Uznają wartość ich istnienia i dążą do ochrony ich siedlisk. To dość zabawna analogia biorąc pod uwagę fakt, co należąca do Elona Muska firma Neuralink wyczyniała testując swój produkt na tych właśnie zwierzętach:

Pamiętacie jeszcze małpy Elona Muska, które grały w ponga siłą umysłu dzięki wszczepionym implantom? Eksperyment wywołał masę kontrowersji, a firma musiała tłumaczyć się z przemocy wobec zwierząt, ciężko znoszących efekty uboczne – nie raz dochodziło bowiem do śmierci w męczarniach.

Musk również (ponownie) skrytykował OpenAI, organizację non-profit, którą pomógł założyć. Za co? Za tworzenie modeli AI z motywacjami zyskowności, które mogą potencjalnie ingerować w rozważania etyczne. Wskazał na TruthGPT jako bardziej transparentną i etyczną alternatywę.

TruthGPT - ile przyjdzie nam na nią poczekać?

Nie jest jasne, jak bardzo zaawansowane są obecnie prace nad projektem TruthGPT. Czy projekt sztucznej inteligencji o której rozprawia Musk faktycznie już istnieje? A może na tę chwilę jest wyłącznie planem, który właściciel Twittera chciałby zrealizować? Jednak Musk wcześniej w swoim serwisie wspominał o potrzebie stworzenia autorskiego rozwiązania związanego ze sztuczną inteligencją. A kilka dni temu świat obiegły wieści, że Elon Musk założył zupełnie nową firmę poświęconą sztucznej inteligencji — mowa o X.AI.

Jakkolwiek krytycznie nie byłbym nastawiony do projektów Elona Muska i mogę śmiać się z kolejnych wpadek i niespełnionych obietnic, to tym razem raczej powodu do śmiechu nie ma. Założenia są szczytne i mają sens, ale czy uda się je wprowadzić w życie? Czas pokaże.