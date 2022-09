Rodzicielstwo na miarę XXI wieku - łatwiejsze i wygodniejsze

Czy mamy na sali rodziców? Powiedzcie mi, jak radzicie sobie w gąszczu przeznaczonych dla Was nowinek technologicznych? To, jak wiele spraw dotyczących rodzicielstwa możecie załatwić przez smartfona, przechodzi czasem najśmielsze oczekiwania.

Autorką tekstu jest Emilia Rozicka. Materiał powstał w ramach naszej inicjatywy Opowiedz nam o swoim biznesie.

Rozwiązań co niemiara

Chcesz, aby Twoje dziecko nie trafiało w internecie na szkodliwe treści? Ustaw kontrolę rodzicielską w naszej aplikacji! Chcesz być na bieżąco informowany, gdzie znajduje się Twoja córka? Geolocator to odpowiedź na Twoją potrzebę! Motywowanie najmłodszych do sprzątania po sobie nie jest Twoją mocną stroną? Zagraj z nimi w naszą grę edukacyjną i miej problem z głowy! A może chcesz dopasować rodzinną wycieczkę do potrzeb swojego malucha? Nasza aplikacja zaplanuje ją za Ciebie! To wszystko i wiele więcej właśnie dla Was - rodziców. Rynek w pełni nasycony!

Jednak czy aby na pewno? Może jest jeszcze jakiś problem, z którym w codziennym życiu zderza się większość rodziców?

Zastanówmy się przez chwilę… za co odpowiedzialni są rodzice? Odpowiedź jest prosta - za wychowanie swojego dziecka. Tak, ale co robią, aby owo dziecko rozwijało się jak najlepiej? Wysyłają je do szkoły. I tyle? Nie. Jeśli chcą zadbać o rozwijanie zainteresowań i talentów małego Frania czy Zosi, to prawdopodobnie wyślą go też na dodatkowe zajęcia. Bingo!

70% dzieci uczęszcza na zajęcia dodatkowe

Pływanie, taniec, języki obce czy nawet programowanie… Oferta pozalekcyjnych zajęć dla dzieci nigdy wcześniej nie była tak bogata. Co ciekawe - zapisanie dziecka na tego typu aktywności to czasem nie lada wyzwanie. Wciąż istnieją szkoły, gdzie wszystko odbywa się telefonicznie. Jako rodzic musisz załapać się na godziny pracy sekretariatu i mieć szczęście, że Pani Ela w natłoku wrześniowych zapisów odbierze od Ciebie telefon, a następnie poprawnie zapisze Twoje dane i zarezerwuje miejsce w odpowiedniej grupie. To jednak nie wszystko. Teraz czas na podpisanie umowy - musisz osobiście udać się do placówki, zapoznać z papierami i podpisać co należy. Uff… Zapisy mamy za sobą, teraz już powinno pójść jak z płatka? No nie do końca. Teraz przychodzi pora na odwożenie dziecka na zajęcia i sprawdzanie jak maluch sobie radzi w tym jiu-jitsu czy robotyce. Możesz to zrobić na dwa sposoby - albo pojawiając się bezpośrednio w szkole, albo liczyć, że osoba prowadząca zajęcia znajdzie chwilę na rozmowę telefoniczną. A co, jeśli Franio/Zosia się rozchoruje? W takim wypadku musisz podjąć próbę kontaktu ze szkołą i zgłosić jego nieobecność. Na koniec przyjdzie pora na płatność gotówką albo tradycyjnym przelewem. Co wybierasz? Gotówkę, czyli wyprawę do bankomatu, a potem do szkoły, by wręczyć ją odpowiedniej osobie? A może przelew, czyli brak pewności wybrania odpowiedniego numeru konta i wpisania odpowiedniej kwoty oraz brak informacji, czy płatność została prawidłowo zaksięgowana.

A teraz wchodzimy my

Widząc te wszystkie bolączki, 5 lat temu postanowiliśmy stworzyć aplikację ActiveNow. Cel był prosty - umożliwić rodzicom wygodne zarządzanie zajęciami pozalekcyjnymi swoich dzieci. Takie zadania jak zapisywanie na zajęcia, sprawdzanie planu lekcji, zgłaszanie nieobecności czy zapisywanie na “odrabianki” przenieśliśmy do świata cyfrowego. Bo skoro coraz więcej spraw załatwiamy bezobsługowo, kiedy tylko chcemy, to czemu te związane z naszymi pociechami miałyby być załatwiane inaczej, w tym przypadku wisząc na słuchawce telefonu? Podobnie sytuacja ma się z płatnościami. Nie chcemy wpisywać numeru konta i zlecać tradycyjnego przelewu, a tym bardziej nosić gotówki. Chcemy płacić tak samo, jak robimy to w sklepach internetowych i na bieżąco widzieć, czy wszystko jest opłacone, czy może z czymś zalegamy. No i najlepiej mieć to wszystko oczywiście za darmo.

Za darmo? Więc jak na tym zarabiacie?

150 tys. osób (głównie rodziców), które obecnie korzystają z naszej aplikacji, ma taką możliwość dzięki placówkom, które zdecydowały się na współpracę z nami. Nasz system wspiera szkoły prowadzące zajęcia pozalekcyjne w kwestiach administracyjnych, aby mogły przeznaczyć więcej czasu na rozwój szkoły i podopiecznych. Tym samym upraszcza też życie rodzicom, zdejmując z ich barków czasochłonne telefony, płatności czy wyprawy do szkoły, do której chodzą ich dzieci.

Kto stoi za ActiveNow?

Jesteśmy młodym, 14-osobowym zespołem, którego wizją jest to, by rodzice na całym świecie mogli załatwić wszystkie sprawy związane z zajęciami ich dzieci w aplikacji mobilnej. Obecnie z naszego rozwiązania korzysta ponad 900 polskich szkół.Mamy też nadzieję, że już niedługo o naszej aplikacji będą mogli usłyszeć rodzice, nauczyciele i właściciele szkół za granicą. Nie zamierzamy jednak osiadać na laurach - stale rozwijamy nasz system, wsłuchując się w potrzeby naszych użytkowników. Jeśli więc mieliście okazję korzystać z naszego systemu, to z dużą radością przyjmiemy wszystkie Wasze przemyślenia!