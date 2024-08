We wrześnie 2019 roku odbyła się niepozorna premiera równie niepozornej gry, jaką jest GreedFall. Produkcja studia Spiders została niezwykle ciepło przyjęta przez graczy, nawiązując do korzeni takich klasyków RPG, jak Gothic, czy Dragon Age. Gra zabiera nas do świata stylizowanego na czas kolonialne, gdzie ludzkie miasta są ponure i brudne, a wyprawy handlowe i kolonizowanie kolejnych obszarów stają się normą. Wcielamy się w młodego legata Kongregacji Kupieckie, a naszym zadaniem jest prowadzić stosunki dyplomatyczne z frakcjami na świeżo skolonizowanej wyspie.

Sukces produkcji pozwolił wierzyć, że kontynuacja historii jest jedynie kwestią czasu. Rzeczywiście pracownicy studia Spiders pracują nad GreedFall II: The Dying World, lecz z obozu producenta dochodzą niepokojące wieści.

Premiera GreedFall II pod znakiem zapytania?

GreedFall II: The Dying World ma się pojawić już 24 września w ramach wczesnego dostępu. Sukces Baldur's Gate II sprawił, że coraz więcej producentów decyduje się na taki krok. Pomimo tak niedługiego czasu do premiery, pracownicy studia Spiders postanowili rozpocząć strajk. Jest on pokłosiem nieudanej próby spotkania z szefostwem firmy, na którym im bardzo zależało.

W związku z tym wystosowali list otwarty, który został podpisany przez 44 z 95 pracowników francuskiego studia. Zwracają w nim uwagę na kiepskie warunki pracy, w tym złe zarządzanie, niskie płace, problemy rekrutacyjne, czy brak przejrzystości. Zaplanowali również strajk, który odbędzie się w dniach 2 i 3 września przed biurami firmy.

Zarząd studia postanowił odnieść się do zarzutów stawianych przez członków Unii Pracowników Branży Gier Wideo (STJV). Według nich zarzuty stawiane przez niektórych pracowników są nie tylko nieprawdziwe, ale również zniesławiające. W swoim oświadczeniu studio zaznacza, że w żadnym stopniu nie odzwierciedlają one codziennej pracy w studiu, oraz nadal są entuzjastycznie nastawieni do wejścia GreedFall II w fazę wczesnego dostępu.