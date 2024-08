Amazon nas rozpieszcza! Za darmo rozdaje gry na prawo i lewo!

Amazon Prime to nie tylko darmowe wysyłki, zniżki czy VOD. To także platforma dla graczy Prime Gaming oferująca darmowe tytuły, dodatki do najpopularniejszych gier i dostęp do Twitch Prime – wszystko w ramach jednego abonamentu za 49 zł rocznie (lub 10,99 zł miesięcznie). Na koniec miesiąca Amazon przygotował niespodziankę dla fanów "Władcy Pierścieni". To gry inspirowane Śródziemiem i twórczością J.R.R. Tolkiena, które posiadacze abonamentu Amazon Prime mogą odebrać zupełnie za darmo. Co pojawiło się w ofercie Prime Gaming?

Śródziemie: Cień Mordoru

LEGO The Lord of the Rings

Dodatkowo, w ramach Amazon Prime Gaming, gracze mają dostęp do grania w chmurze w usłudze Luna. Tu też pojawiła się gra "Władca Pierścini". To druga część serii "Śródziemie" z dopiskiem "Cień Wojny".

Nie jesteście fanami "Władcy Pierścieni"? Żaden problem. W ramach sierpniowej aktualizacji katalogu darmowych gier w usłudze Prime Gaming, wciąż czekają na was SteamWorld Heist, Deus Ex: Mankind Divided, Tomb Raider: The Angel of Darkness, Tomb Raider: The Last Revelation + Chronicles, Gravity Circuit, South of the Circle, Loop Hero, Trek to Yomi, Kraken Academy!!, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, Beholder 3, Hard West 2, En Garde!, Stray Gods: The Roleplaying Musical, Grime: Definitive Edition, KeyWe, Figment 2: Creed Valley, Spells & Secrets, Young Souls, Arcade Paradise, INDUSTRIA oraz The Collage Atlas. Jest tego naprawdę sporo!

Darmowe gry "Władca Pierścieni" w sam raz na premierę drugiego sezonu "Pierścieni Władzy"

Udostępnienie za darmo gier z uniwersum Władcy Pierścieni powiązane jest z premierę drugiego sezonu serialu "Pierścienie Władzy", który na platformie Amazon Prime Video zadebiutuje już jutro, 29 sierpnia.

Sauron powrócił. Wypędzony przez Galadriel, bez armii czy sojusznika, powracający Mroczny Władca musi teraz polegać na własnej przebiegłości, by odbudować swoją siłę i nadzorować tworzenie Pierścieni Mocy, które pozwolą mu związać wszystkie ludy Śródziemia ze swą złowrogą wolą. Rozwijając epicki zasięg i ambicje pierwszego sezonu, Sezon 2 "Władcy Pierścieni: Pierścienie Mocy" od Amazona pogrąża nawet najbardziej ukochane i wrażliwe postacie w coraz większej mrocznej fali, stawiając przed każdym wyzwania znalezienia swojego miejsca w świecie, który coraz bardziej zbliża się do katastrofy. Elfowie i krasnoludy, orkowie i ludzie, czarodzieje i Harfoots... gdy przyjaźnie są wystawione na próbę, a królestwa zaczynają się rozpadać, siły dobra będą walczyć coraz dzielniej, by zachować to, co dla nich najważniejsze... siebie nawzajem.

– NA ekranie zobaczymy ponownie, Morfydd Clark (Galadriela), Charliego Vickersa (Sauron) Roberta Aramayo (Elrond), czy Owaina Arthura (kdiążę Durin IV). Dołączą do nich m.in. Sam Hazeldine (Adar), Gabriel Akuwudike, Ben Daniels, Nicholas Woodeson, czy Kevin Eldon. Przyznam szczerze, że pierwszy sezon był jednym z największych rozczarowań ostatnich lat. Choć wizualnie "Pierścienie Władzy" były prawdziwą ucztą dla oczu, fabularnie leżał. Ciekawi, na papierze, bohaterowie w żaden sposób mnie nie przekonywali do siebie. Liczę, że scenarzyści wzięli sobie do serca krytykę fanów i historia opowiedziana w nowych odcinkach będzie poprowadzona w zupełnie inny, lepszy sposób. Przekonamy się już niedługo!