Premiery tygodnia - co obejrzeć? Nowe filmy i seriale

Totem

Po wyjściu z więzienia, Dziki, czyli Karol Biernacki, staje się bramkarzem w nocnym klubie, gdzie jego dziewczyna Dagmara pracuje jako jedna z tancerek. Chłopak marzy o lepszym życiu i pragnie wydostać się z nizin społecznych, zainspirowany bratem Igorem (Sobota), który jest przywódcą wpływowej grupy przestępczej w mieście. Igor jednak nie chce, aby Dziki zanurzył się w jego niebezpiecznym świecie. Ciąża Dagmary i brutalne potraktowanie jej przez grupę klientów stają się punktem zwrotnym. Dziki dowiaduje się o dużej transakcji na nielegalnym rynku narkotyków i postanawia zemścić się na tych, którzy zaszkodzili jego dziewczynie. Z pomocą brata Igora planuje obrabować bandytów, co staje się iskrą rozpalającą emocjonującą walkę między gangami. Spirala zemsty rozpoczyna się, a nikt nie jest w stanie już jej powstrzymać.

W kinach od 12 stycznia.

Pszczelarz

Na prowincji, Clay zajmuje się spokojnym życiem, dbając o pszczoły i unikając wszelkiej uwagi. Jednak jego życie zmienia się, gdy jego przyjaciółka, padając ofiarą oszustwa internetowego, decyduje się odebrać sobie życie. Clay postanawia stanąć do walki z potężną organizacją przestępczą, której wpływy sięgają szczytów władzy. Dzięki unikalnym umiejętnościom nabytym w przeszłości, Clay nie zna litości i nie zrezygnuje z podjęcia wyzwania, aby dotrzeć na szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety, jego powrót do gry budzi zaniepokojenie u ludzi dobrze zaznajomionych z jego przeszłością, którzy są gotowi zrobić wszystko, aby go raz na zawsze wyeliminować.

W kinach od 12 stycznia.

Echo

Główną bohaterką jest Maya Lopez (Alaqua Cox), postać, która przyciąga uwagę Wilsona Fiska (Vincent D’Onofrio), przywódcy przestępczego imperium. Los skieruje ją do swojego rodzinnego domu, gdzie konieczne będzie stawienie czoła zarówno rodzinie, jak i dziedzictwu. W obsadzie „Echo” pojawiają się również Chaske Spencer, Graham Greene, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs oraz Zahn McClarnon, Cody Lightning. Reżyserią odcinków serialu zajęli się Sydney Freeland (Navajo) i Catriona McKenzie (Gunaikurnai). W roli producentów wykonawczych widnieją Kevin Feige, Stephen Broussard, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Victoria Alonso, Richie Palmer, Jason Gavin, Marion Dayre i Sydney Freeland.

Na Disney+ od 10 stycznia.

Forst

Akcję rozpoczyna sprawa, w którą zaangażowany jest komisarz Forst, gdy Tatry stają się miejscem brutalnych morderstw. Wbrew procedurom, postanawia działać i przy pomocy dziennikarki Olgi Szrebskiej odkrywa spisek, którego korzenie sięgają II Wojny Światowej. Serial jest adaptacją powieści „Ekspozycja” i „Przewieszenie” autorstwa Remigiusza Mroza, który również zagra jedną z ról. Reżyserem produkcji jest Daniel Jaroszek, zdobywca Nagrody Publiczności na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz laureat czterech Orłów. Scenariusz serialu jest autorstwa Agaty Malesińskiej i Jacka Markiewicza, natomiast za zdjęcia odpowiada Piotr Uznański. Borys Szyc, Marta Barańska i Tomasz Morawski pełnią funkcję producentów filmu.

Na Netflix od 11 stycznia.

Turysta 2. sezon

Cierpiący na amnezję Mężczyzna budzi się na australijskim odludziu, otoczony przez nieznane mu otoczenie. Bez żadnej pamięci o własnej tożsamości staje przed wyzwaniem odkrycia swojej przeszłości, korzystając z niewielu wskazówek dostępnych w danym momencie. Próbując zrozumieć, jak znalazł się na tym odludziu, Mężczyzna musi wykorzystać każdą szansę, by odsłonić tajemnice swojej tożsamości.

Na HBO Max od 9 stycznia.

Sonic Prime 3. sezon

Ku nowym przygodom popycha go niebywały zwrot akcji, ale u naszego ukochanego Sonica wszystko pozostaje po staremu do tego momentu!Nowy serial Netfliksa to zupełnie nowa obsada i Sonic w nieznanej dotąd postaci, ale przy 3. sezonie powinniście być przyzwyczajeni. Jego odziane w rękawiczki dłonie trzymają los multiwersum, gdzie toczy się wyścig o uratowanie świata przed niecnymi machinacjami jego odwiecznego wroga, doktora Eggmana, i jego robotów-badników. To również wyścig o życie przyjaciół, których dotąd nie doceniał.

Na Netflix od 11 stycznia.