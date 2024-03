Nowa funkcja na PlayStation intryguje. Gracze będą zaskoczeni

Tło fabularne – bo tak nazywa się nowa funkcja na PlayStation 5 i w aplikacji PS App rozszerza możliwości poznawania świata danej gry. To rozwiązanie ma przybliżyć graczom świat, w którym się zanurzają na konsoli. Po tym, jak odblokujemy jakieś tło fabularne w grze, będzie można je przejrzeć w aplikacji mobilnej. Jak to działa? W czasie rozgrywki w różne gry często znajdujemy przedmioty kolekcjonerskie niekoniecznie związane z fabułą gry, ale rozszerzającą jej historię. Notatki, dzienniki, zapiski – wszystko to buduje nastrój, ale nie zawsze mamy czas je czytać czy bliżej się z nimi zaznajamiać. Teraz to się zmieni. Uruchamiając aplikację PS App w zakładce Tło fabularne pojawią się dodatkowe informacje o znalezionych przedmiotach, przerywnikach filmowych, a nawet bohaterach, którzy w danych przerywnikach pojawiają się na ekranie telewizora.

Na ten moment jedyną grą, która oferuje możliwość korzystania z rozwiązania nazwanego Tło fabularne, które wciąż jest rozwijane w chwili obecnej znajduje się w fazie testów beta, jest The Last of Us Part II i to w wersji Remastered, które na PS5 zadebiutowała w połowie stycznia tego roku. To odświeżona i poprawiona wersja hitu z 2020 r., która pierwotnie pojawiła się na konsoli PlayStation 4.

W nowej wersji aplikacji pojawia się coś jeszcze. To interakcje podczas korzystania z funkcji Udostępnianie ekranu. Z poziomu apki, można wchodzić w interakcje z gospodarzem, który "nadaje" rozgrywkę na żywo oraz innymi widzami, używając wskaźników, pingów oraz reakcji emoji. Działa to tylko wtedy, gdy gospodarz wideo włączy opcję interakcji w ustawieniach funkcji Udostępnianie ekranu na konsoli PS5.

PlayStation testuje różne rozwiązania dla graczy. Na konsoli i poza nią

Przy okazji, warto przypomnieć, że PlayStation testuje nową funkcję systemu operacyjnego konsoli PlayStation 5. Chodzi o możliwość ustawiania własnego tła. Z motywów graficznych chętnie korzystali posiadacze PS4, jednak przy okazji nowej generacji, całkowicie zrezygnowano z tego pomysłu. W zamian mamy grafiki z gier, na których zatrzymany jest kursor wyboru. W opcjach konsoli nie znajdziemy żadnej możliwości personalizacji, czy zmiany kolorystyki. To zmieni się niebawem – przynajmniej w zakładce "Explore", która do tej pory wciąż dostępna jest wyłącznie dla użytkowników z USA. To swoiste centrum zarządzania konsolą.

W najnowszej wersji beta oprogramowania do PS5, zyskuje dodatkowe widżety pokazujące np. bieżące wykorzystanie pamięci konsoli. Ponadto w tym miejscu można znaleźć ostatnio przechwycone zrzuty ekranu i filmy, a także informacje o podłączonych kontrolerach i akcesoriach – także o stanie naładowania baterii. W zakładce Explore dowiadujemy się także o ostatnio zdobytych trofeach, czy postępie w zdobywaniu kolejnych. W zakładce Explore dostępne są też listy życzeń, ostatnie wykonane zrzuty ekranu, co robią nasi znajomi zalogowani na swoich konsolach, a nawet ilość wolnego miejsca na dysku. Zakładka pozwalać będzie na dostosowanie jej tła. Do wyboru jest 6 animowanych tapet stworzonych przez PlayStation lub wybranie jednego z wykonanych przez nas zrzutów ekranu.

Czy przeprojektowana zakładka Explore trafi do użytkowników na całym świecie? Na ten moment PlayStation nie informuje o tych zmianach, nie ma też żadnej oficjalnej zapowiedzi rozszerzenia funkcji na wszystkie kraje.