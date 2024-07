Na kilka dni przed Prime Day Amazon zapowiada jeszcze więcej darmowych gier dostępnych w ramach usługi Prime Gaming. To świetna okazja dorzucić do swojej kupki wstydu kolejne tytuły, w które kiedyś zagracie.

Pod koniec czerwca poznaliśmy pierwsze szczegóły związane z tegorocznym Amazon Prime Day. Dwudniowe szaleństwo zakupowe odbędzie się 16 i 17 lipca. Jak wziąć udział w wydarzeniu? Potrzebna będzie subskrypcja Amazon Prime. To między innymi szybkie i darmowe dostaw milionów produktów, a także dostęp do platformy Prime Video oferującej szeroki katalog filmów i seriali, w tym oryginalnych produkcji Amazon. Do tego bezpłatne gry na PC, dodatki i Twitch Prime w ramach Prime Gaming. Osoby, które jeszcze nie dołączyły do Prime, mogą skorzystać z darmowego 30-dniowego okresu próbnego pod adresem: amazon.pl/prime. Po jego upływie subskrypcja Prime kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie.

Z okazji zbliżającego się święta wyprzedaży (choć w Polsce na dobre przeceny nie liczę), Amazon ma również świetną ofertę dla graczy. Od kilkunastu dni na platformie Prime Gaming pojawiają się darmowe gry do odebrania w ramach różnych sklepów. Na początku była mowa o 15 tytułach, a teraz lista ta została rozszerzona o kolejne, które do odebrania będą w przyszłym tygodniu. W co zagracie?

Już dostępne

Deceive Inc. – do odebrania w ramach Epic Games Store

– do odebrania w ramach Epic Games Store Tearstone: Thieves of the Heart – do odebrania w ramach Legacy Games Code

– do odebrania w ramach Legacy Games Code The Invisible Hand – do odebrania w ramach Amazon Games App

– do odebrania w ramach Amazon Games App Call of Juarez – do odebrania w ramach GOG

– do odebrania w ramach GOG Forager – do odebrania w ramach GOG

– do odebrania w ramach GOG Card Shark – do odebrania w ramach Epic Games Store

– do odebrania w ramach Epic Games Store Heaven Dust 2 – do odebrania w ramach Amazon Games App

– do odebrania w ramach Amazon Games App Soulstice – do odebrania w ramach Epic Games Store

– do odebrania w ramach Epic Games Store Wall World – do odebrania w ramach Amazon Games App

– do odebrania w ramach Amazon Games App Hitman Absolution – do odebrania w ramach GOG

– do odebrania w ramach GOG Call of Juarez: Bound in Blood – do odebrania w ramach GOG

11.07

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – do odebrania w ramach Epic Games Store

– do odebrania w ramach Epic Games Store STAR WARS: Knights of the Old Republic II — The Sith Lords – do odebrania w ramach Amazon Games App

– do odebrania w ramach Amazon Games App Alex Kidd in Miracle World DX – do odebrania w ramach Epic Games Store

– do odebrania w ramach Epic Games Store Samurai Bringer – do odebrania w ramach Amazon Games App

16.07