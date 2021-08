Epic Game Store odwiedza 58 mln użytkowników miesięcznie

Proces sądowy pomiędzy producentem gier, firmą Epic, a Apple przynosi nam co jakiś czas wiele nowych informacji na temat rywalizacji w segmencie gier. Za ogromnym wzrostem popularności platformy Epic stoi przede wszystkim Fortnite, ale firma zdaje sobie sprawę, że tak nie będzie wiecznie, dlatego dużo środków "pompuje" w swój sklep z grami Epic Game Store. Według ostatnich szacunków miesięcznie ze sklepu korzysta około 58 mln użytkowników, to oczywiście bardzo dużo, ale nadal dwukrotnie mniej niż w przypadku platformy Steam.

Jak już pisałem kilka miesięcy temu, strategia rozwoju przewidująca oferowanie graczom darmowych gier jest dosyć kosztowna, ale całkiem skuteczna. Epic w 2019 roku wydał niespełna 12 mln USD za możliwość udostępnienia graczom 38 różnych tytułów, które w określonym czasie mogli oni przypisać sobie do swojego konta na platformie. Dzięki tym zabiegom udało się pozyskać ponad 5 mln kont. Ten wynik jednak blednie przy tym co osiągnięto przy promocji GTA V.

Pomimo faktu, że hit Rockstara sprzedał się na świecie już w ponad 120 mln egzemplarzy, to chętnych na darmową grę było bardzo wielu. Tylko w czasie gdy gra była dostępna na Epic Game Store założono ponad 7 mln nowych kont. To ogromna liczba pokazująca siłę marki Grand Theft Auto. Drugą najpopularniejszą grą pod tym względem była Cywilizacja 6, która przyciągnęła 2,5 mln nowych użytkowników, a na trzecim miejscu jest Subnautica z wynikiem nieco poniżej 1 mln. Wydarzenia te widać na poniższym wykresie, który pochodzi z dokumentów sądowych.

Epic chce osiągać 1 mld USD przychodu ze swojego sklepu

Powyższe liczby pokazują dlaczego Epic jest tak zdeterminowany w walce z prowizjami jakie pobiera Apple i Google na swoich platformach sprzedażowych. Dla przypomnienia, jest to 30% wartości zakupu, podczas gdy Epic pobiera od swoich wydawców tylko 12%. Jednocześnie firma chciałaby więcej zarabiać na swoim sklepie. W 2019 roku obroty tej platformy wyniosły 233 mln USD, ale plan przewiduje ich zwiększenie do 1 mld USD po 2022 roku. Nie będzie to łatwe, bo wygląda na to, że wzrost Epic Game Store mocno wyhamował. Przez ostatnie pół roku przybyło tylko 2 mln użytkowników, podczas gdy w 2020 takie wzrosty notowano co miesiąc. Czy to oznacza, że czeka nas więcej promocji z darmowymi grami? Nikt się chyba na to nie pogniewa.