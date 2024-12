Polskie studio dało nam genialne gry – teraz ma poważne problemy finansowe

Czarne chmury nad People Can Fly. Nie udało się uzyskać finansowania, niezbędnego do kontynuowania działalności w dotychczasowej formie.

W kontekście najbardziej rozpoznawalnych polskich firm z branży gamingowej wspominamy zazwyczaj CD Projekt RED czy Techland, zapominając często o People Can Fly, które jest odpowiedzialne za takie hity jak Gears of War: Judgment, Bulletstorm, Outriders czy legendarny Painkiller – mało kto wie, że PCF stworzyło też podwaliny pod Fortnite, zanim gra została w pełni przejęta przez Epic Games i stała się globalnym fenomenem. Niestety teraz sprawa warszawskiego studia nie wygląda kolorowo. Firmie nie udało się pozyskać finansowania, a to zmusza to zmiany strategii.

PFC Group musi szukać oszczędności – inwestorzy nie są zainteresowani pomocą

Akcje PFC Group spadają od kilku lat – pod koniec marca 2021 cena dobiła do 80,99 zł, a dziś wynosi jedynie 9,20 zł. Firma właśnie zakończyła przegląd opcji strategicznych z nieprzyjemną wiadomością – nie udało się pozyskać ważnego finansowania w wysokości 350 mln zł, które jest niezbędne do utrzymania skali obecnej działalności w obszarze projektów realizowanych w modelu self-publishing.

Studio mocap w People Can Fly

„Niepozyskanie finansowania uniemożliwia zarządowi spółki realizację strategii w jej dotychczasowym wymiarze. Wobec tego zarząd postanowił niezwłocznie podjąć działania zmierzające do poprawy sytuacji finansowej i płynności grupy poprzez doprowadzenie do zrównoważenia przepływów finansowych, w szczególności poprzez zbilansowanie wydatków inwestycyjnych ponoszonych na rozwój działalności w segmencie produkcji i wydawnictwa gier własnych (self-publishing) z wpływami uzyskiwanymi przez Grupę z segmentu produkcji gier na zlecenie (work-for-hire)” – fragment komunikatu PFC Group

Spółka zobowiązała się do publicznego przekazywania informacji o dalszych krokach i podjęciu konkretnych działań.

