Gran Turismo to seria symulatorów samochodów wyścigowych, która z PlayStation związana jest od 1997 r., gdy na pierwszą generację konsol Sony trafiła pierwsza gra studia Polyphony Digital. I choć od tamtego czasu minęło już 25 lat, głównych odsłon serii mieliśmy zaledwie 8 - z czego Gran Turismo 6 trafiło na PlayStation 3 w 2013 r., a Gran Turismo Sport z PlayStation 4 swoją premierę miało w 2017 r. 5 lat musieli czekać fani wyścigówek na nową odsłonę.

Twórca serii Kazunori Yamauchi zapowiada i zapewnia, że Gran Turismo 7 trafi w gusta wszystkich graczy lubiących sporty samochodowe. Bez względu na to czy są "starymi wyjadaczami", czy "niedzielnymi graczami". Gra jest zaprojektowana w taki sposób, by była dostępna dla każdego - bez względu na poziom zaawansowania.

Gran Turismo 7 Mapa Świata

Na premierę w Gran Turismo 7 dostępnych będzie ponad 400 pojazdów, którymi będzie można wyruszyć w trasy w 34 lokalizacjach na całym świecie. W sumie do dyspozycji gracza oddanych będzie 97 układów torów. Wraz z kolejnymi aktualizacjami do gry trafi więcej samochodów i kolejne trasy. Wyścigi podzielone są na różne kategorie: od standardowych tras, poprzez wyzwania czasowe, zdobywanie licencji, na wydarzenia specjalnych z World Circuits kończąc. A w nich czekają międzynarodowe zawody na trzech kontynentach. Nie zabrakło też generatora wyścigów z ustawionymi ręcznie warunkami pogodowymi. Do tego tradycyjne kampania GT, tryb zręcznościowy czy nauka jazdy.

Gran Turismo 7 World Circuit

Gran Turismo 7 coraz bliżej. Najciekawsze informacje z prezentacji State of Play

Jednak Gran Turismo 7 to nie tylko wyścigi. Ma to być doświadczenie wykraczające poza monotonne prowadzenie aut. Gracz przemierzać będzie świat Gran Turismo wskazując lokacje na mapie. W każdej czekają na niego inne możliwości. Od kupowania samochodów w różnych salonach w centrum handlowym Brand Central, poprzez odwiedzanie kawiarni. W Gran Turismo Café spodziewajcie się specjalnych wyścigów. Towarzyszy im aspekt kolekcjonerski - za wygranie otrzymujemy specjalne karty samochodów. Zebranie ich wszystkich odkryje sekrety i historię marki oraz ich twórców. Gran Turismo 7 to również tryby dla wielu graczy: kanapowy dla dwóch osób na podzielonym ekranie, online do gry z przyjaciółmi oraz, tradycyjnie, tryb Sport z zabawą z graczami z całego świata.

Kawiarnia Gran Turismo

Gran Turismo 7 to także rozbudowany tryb fotograficzny. I to na tyle bogaty, że doczekał się osobnej sekcji: Scapes. Pozwala ona na zabranie swojego ulubionego samochodu w podróż po całym świecie i przygotowanie realistycznego zdjęcia. Do dyspozycji graczy oddany będzie zaawansowany edytor z możliwością ustawienia kilkunastu różnych efektów. Wygląda to naprawdę interesująco. Nie mogło jednak zabraknąć robienia zdjęć z torów. Także i w przypadku standardowych wyścigów tryb fotograficzny pozwala na dostosowanie wielu parametrów. Można zapisywać i dzielić się fotografią ze społecznością graczy w specjalnej sekcji Showcase. W niej znajdują się także udostępnione powtórki czy projekty malowań karoserii. Będzie tego naprawdę sporo.

Tryb Scapes w Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 na PlayStation 5 zadebiutuje już 4 marca 2022 r. Fani wyścigówek japońskiego producenta mają na co czekać.