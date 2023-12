Gra o Tron: Ród smoka wraca z 2. sezonem, jest pierwszy trailer

Ród smoka wraca z 2. sezonem

Gra o Tron bezsprzecznie była wielkim kasowym sukcesem HBO, choć serial w ostatnich sezonach zaliczył mocny zjazd formy. Przyczyn takiego stanu rzeczy można np. upatrywać w tym, że zabrakło podstawowego materiału książkowego i scenarzyści stworzyli własne zakończenie tej historii, które nie wszystkim przypadło do gustu. Nie zmieniło to jednak faktu, że pierwszy spin-off z tego uniwersum - Ród smoka, został bardzo pozytywnie przyjęty przez widzów. Umieszczona 200 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron historia schyłku panowania ostatnich Targaryenów w Westeros obfitowała w mocne i brutalne sceny walk, intrygi oraz oczywiście w smoki, które wtedy jeszcze niepodzielnie panowały w Siedmiu Królestwach.

HBO planuje w sumie cztery sezony, w których zamierza zamknąć całą historię, więc nadchodzący wielkimi krokami drugi sezon doprowadzi nas do półmetka. I patrząc na zwiastun mam wrażenie, że będzie on obfitował w wiele zwrotów akcji i zaskakujących rozwiązań. Jak być może pamiętacie, pierwszy sezon zakończył się śmiercią Lucerysa, syna Rhaenyry, który został zabity przez krnąbrnego księcia Aemona, młodszego syna Alicent, która po śmierci króla Viserysa rościła sobie prawo do Żelaznego tronu. To wydarzenie ostatecznie pogrzebało szanse jakiegokolwiek porozumienie i będzie przyczynkiem do wojny domowej w Westeros, w której ród Targaryen i Hightower będą walczyły o władzę.

Na tym właśnie skupi się drugi sezon Rodu smoka, który ma zadebiutować już latem 2024 roku, czyli mniej więcej 2 lata po premierze pierwszego sezonu. W drugiej odsłonie powrócą dobrze nam znani bohaterowie, a stawka pozostanie bardzo wysoka. Dla głównych postaci będzie to walka o przetrwanie i jak pokazuje historia Westeros, nie ma tutaj miejsca na litość czy współczucie. Drugi sezon będzie miał 8 odcinków, czyli będzie nieco krótszy niż pierwszy, ale widzowie nie powinni mieć powodów do narzekania, bo to oznacza, że nie będzie czasu na nudę.