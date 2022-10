”Ród smoka” okazał się prawdziwym strzałem w dziesiątkę

Prequel Gry o tron, skupiający się na Targaryenach, został przyjęty niezwykle ciepło. Chociaż nie ma dokładnych i potwierdzonych informacji, to mówi się, że Gra o tron: Ród smoka przyciąga średnio 29 milionów widzów co odcinek, co jest wynikiem bez dwóch zdań imponującym - i przewyższającym inną dużą premierę w tym okresie, czyli “Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”.

Jesteśmy jednak na etapie, kiedy pierwszy sezon “Rodu smoka” zmierza do końca. W tym tygodniu premierę miał ósmy odcinek, a do końca całego widowiska zostały zaledwie dwa epizody. Jak jednak można zakładać, prequel dotyczący Targaryenów nie skończy się na pierwszym sezonie. Czy możemy spodziewać się takiego samego “tasiemca”, jak w przypadku oryginalnej Gry o tron? George R.R. Martin odpowiedział na to pytanie.

Ile sezonów będzie miał “Ród smoka”? Nie jest to już żadna tajemnica

Martin sam zadał sobie pytanie, ile może trwać przedstawienie tego okresu Westeros w formie serialu. Swoje rozważania zaczął od tego, jak na przestrzeni lat zmniejsza się ilość odcinków w sezonach seriali, mówiąc, że kiedy on sam był młody, to sezony potrafiły mieć po 39 epizodów. Z czasem ta liczba stale się zmniejszała, aż doszła do 10 - i z wypowiedzi autora Pieśni lodu i ognia można wywnioskować, że był pomysł 13-odcinkowego sezonu “Rodu smoka”, lecz mogło przełożyć się to na zbyt wolną akcję.

Martin przede wszystkim zdradził jednak, że jeśli HBO zdecyduje się na kontynuację “Rodu smoka” (a wszystko na to wskazuje), to historia zostanie zamknięta w 4 sezonach, z czego każdy będzie miał po 10 odcinków. Prequel nie będzie zatem długości oryginalnej serii, chociaż i tak trochę czasu przy nim spędzimy - ale to raczej dobra wiadomość, prawda?

