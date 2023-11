Co z kontynuacją Gry o tron? Twórca kultowej serii odpowiada

Nowa część sagi Gry o tron… stoi w miejscu. R. R. Martin zgubił wątek

George R. R. Martin chyba bardziej słynie z tego, że nie może dokończyć swojej sagi i doprowadza tym fanów do rozpaczy, niż z tego, że stworzył jedno z najlepszych dzieł ostatnich lat, które doczekało się również naprawdę niezłej ekranizacji. Kolejna odsłona kultowej sagi „Pieśni Lodu i Ognia”, czyli „Wichry zimy”, to książka, z którą R. R. Martin ma ewidentny problem — i nowe informacje o postępie w pisaniu tej powieści były już na tyle irytujące dla fanów, że pisarz niedawno miał przestać o tym informować. Cóż… nie udało mu się to.

Teraz R. R. Martin znów zabrał głos w sprawie „Wichrów zimy”. Co może się wydawać wielu osobom abstrakcyjne, książka ta powstaje od 2011 roku. Początkowo pojawiała się narracja, że na jej napisanie potrzeba trzech lat. Cóż, mamy rok 2023, a „Wichrów zimy” jak nie było, tak nie ma — co więcej, nie zapowiada się, żeby to się zmieniło. Z 3 lat zrobiło się już 12, a fani książek (którzy muszą po cichu nienawidzić serialu, bo to jednak produkcja HBO spowodowała opóźnienia nowej książki) muszą uzbroić się w jeszcze większą cierpliwość.

”Wichry zimy” powstają, ale powstać nie mogą. R. R. Martin przez ostatni rok… nic nie napisał?

George R. R. Martin podczas ostatniego występu w Bangcast skomentował swoją pracę nad „Wichrami zimy”. Autor powiedział:

Oczywiście, główna rzecz, którą piszę, to cały czas to samo. […] Chciałbym pisać tak szybko, jak Bernard Cornwell, ale spóźniłem się z napisaniem tej cholernej powieści o 12 lat i walczę z nią. […] Napisałem jakieś 1100 stron, ale przede mną jeszcze setki. […] Może powinienem pisać mniejsze książki, kiedy zaczynałem, ale to trudne. To najważniejsza rzecz, która dominuje przez większość mojego życia zawodowego.

Problem jednak w tym, że „1100 stron” to ta sama liczba, którą Martin podał rok temu. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, autor „Gry o tron”… nic nie napisał. Czy „Wichry zimy” w ogóle się kiedyś pojawią? Dajcie znać, co o tym myślicie.

Źródło: Bangcast