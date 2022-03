Gra o Tron to prawdziwy fenomen. Jeden z najlepszych seriali ostatnich lat. Choć końcówkę miał przeciętną, do dziś jest stawiany jako wzór do naśladowania przy tworzeniu rozbudowanych ekranizacji wielotomowych serii. 8 sezonów głównej serii to dla HBO za mało. Dd kilku lat było wiadomo, że stacja powróci do świata stworzonego George R.R. Martina z nowymi przygodami. I nie będziemy musieli na nie długo czekać.

"Gra o Tron: Ród Smoka" to 10-odcinkowa seria, która na HBO zadebiutuje już 21 sierpnia 2022 i będzie dostępna do obejrzenia także na platformie HBO Max. HBO nie podaje czy data ta różnić się będzie w zależności od regionu, więc można podejrzewać, że i w Polsce premierowy odcinek zobaczymy już pod koniec wakacji.

Gra o Tron: Ród Smoka z datą premiery. Na Essos zawitamy w tegoroczne wakacje

Serial, którego producentem wykonawczym jest George R.R. Martin opierać się na książce "Ogień i krew". Zabiera on widza 200 lat przed wydarzeniami z serialu "Gra o tron" i opowie o losach rodu Targaryen. To przodkowie przodkach królowej Daenerys.

Fabien Frankel jako Ser Criston Cole, Źródło: HBO

W rolach głównych występują: Paddy Considine (Viserys Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Steve Toussaint (Corlys Velaryon), Eve Best (Rhaenys Targaryen), Sonoya Mizuno (Mysaria), Fabien Frankel (Criston Cole), and Rhys Ifans (Otto Hightower). Na ekranie pojawią się również Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.