Czym jest gospodarstwo domowe Netflix?

Skończyły się beztroskie czasy współdzielenia kont na Netflixie. Nie jest to obecnie niemożliwe, ale platforma dba o to, aby jak najwięcej osób zrezygnowało z tego procederu. W teorii tylko osoby mieszkające pod jednym adresem mogą korzystać z konta rodzinnego. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest funkcja "gospodarstwo domowe" na Netflixie i jak ją skonfigurować.

Jak ustawić lub zaktualizować gospodarstwo domowe Netflix?

Gospodarstwo domowe Netflix to stosunkowo nowy mechanizm, który pozwala nam zarządzać dostępem do serwisu. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, czym jest to rozwiązanie, jak je ustawić lub zaktualizować, a także jakie są korzyści wynikające z jego konfiguracji.

Gospodarstwo domowe Netflix – O co chodzi?

W prostych słowach, gospodarstwo domowe to zbiór urządzeń, które korzystają z tego samego połączenia internetowego w miejscu, gdzie najczęściej oglądamy Netflixa. Dzięki tej funkcji możemy zarządzać dostępem do naszego konta, ustalając, które urządzenia mają do niego dostęp, a które nie.

Ustawienie gospodarstwa domowego pozwala nam kontrolować to, kto może korzystać z Netflixa. W praktyce oznacza to, że osoby mieszkające razem w jednym domu mogą dzielić się jednym kontem. Użytkownicy spoza naszego gospodarstwa domowego, takie jak przyjaciele czy rodzina mieszkająca w innym miejscu, muszą więc założyć własne konto, aby korzystać z serwisu.

Gospodarstwo domowe Netflix umożliwia nam też śledzenie aktywności na naszym koncie. Dzięki temu wiemy, kto korzysta z serwisu, jakie treści są oglądane oraz kiedy to się dzieje. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy zapewnić dzieciom odpowiednią kontrolę nad treściami, które oglądają, lub gdy chcemy monitorować zużycie danych.

Gospodarstwo domowe Netflix – Konfiguracja

Ustawienie gospodarstwa domowego Netflix to kluczowy krok w zarządzaniu dostępem do serwisu dla wszystkich domowników. Proces ten jest stosunkowo prosty i można go wykonać krok po kroku za pomocą pilota telewizora. Pierwszym krokiem jest wejście do menu głównego na ekranie Netflix na telewizorze. Zazwyczaj jest to możliwe poprzez naciśnięcie przycisku w lewo na pilocie.

Po wejściu do menu należy przejść do sekcji "Uzyskaj pomoc", a następnie wybrać opcję "Zarządzaj gospodarstwem domowym Netflix". W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że opcja ta nie będzie dostępna w menu.

Gdy już znajdziemy odpowiednią opcję, będziemy mieli do wyboru dwa główne działania: "Potwierdź gospodarstwo domowe Netflix" lub "Zmień gospodarstwo domowe Netflix". Wybór zależy od tego, czy chcemy ustawić nowe gospodarstwo domowe, czy zaktualizować istniejące.

Po wybraniu odpowiedniej opcji zostaniemy poproszeni o potwierdzenie naszej decyzji poprzez e-mail lub SMS. Na wskazany adres e-mail lub numer telefonu zostanie wysłany link weryfikacyjny, który należy otworzyć w celu dokończenia procesu. Ważne jest, aby pamiętać, że link ten wygaśnie po 15 minutach, dlatego należy działać szybko.

Gdy już otrzymamy link, należy go otworzyć i potwierdzić naszą decyzję. Po tym kroku otrzymamy potwierdzenie na ekranie telewizora oraz drogą mailową. Teraz możemy cieszyć się pełnym dostępem do konta Netflix w ramach ustawionego gospodarstwa domowego.

Komunikat: „Ten telewizor nie jest przypisany do Twojego gospodarstwa domowego Netflix” – Co robić?

Jeśli widzisz komunikat o braku przypisania telewizora do Twojego gospodarstwa domowego Netflix, istnieją proste kroki, które możesz podjąć, aby rozwiązać ten problem i cieszyć się ulubionymi treściami na Netflixie.

Pierwszą opcją jest utworzenie nowego konta, jeśli jesteś nowym użytkownikiem lub jeśli chcesz korzystać z serwisu na nowym urządzeniu.

Kolejną opcją jest zmiana swojego gospodarstwa domowego Netflix. Proces ten może być wykonany poprzez odpowiednie kroki na telewizorze lub za pomocą urządzenia mobilnego; omówiliśmy je wcześniej.

Jak sprawdzić, czy telewizor jest przypisany do konta Netflix?

Aby przypisać telewizor do Twojego gospodarstwa domowego Netflix, będziesz potrzebować telefonu lub tabletu z aparatem oraz dostępu do sieci Wi-Fi. Wystarczy przejść przez proste kroki, które zostaną wyświetlone na ekranie telewizora, aby zeskanować kod QR i dokończyć proces weryfikacji.

Jeśli mimo podjętych działań nadal widzisz komunikat o błędzie, upewnij się, że zarówno telewizor, jak i urządzenie przenośne są podłączone do tej samej sieci internetowej. Czasami wystarczy ponowne połączenie urządzeń, aby problem został rozwiązany.