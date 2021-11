Okres przedświąteczny to jak co roku zwiększona sprzedaż urządzeń RTV, głównie telewizorów. Do tego tegoroczne święta zbiegają się ze zbliżającą się jedną ważną datą w przyszłym roku - wyłączeniem sygnału obecnego standardu cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T.

Z obecnym standardem cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T jesteśmy od wakacji 2013 roku, kiedy to ostatecznie wyłączono analogowy sygnał. Wtedy cały ten proces trwał niespełna 3 lata, dzięki czemu w miarę sprawnie i bezproblemowo przeszliśmy na nowy standard odbioru telewizji naziemnej.

Przejście na nowy standard DVB-T2/HEVC odbędzie się nieco szybciej, głównie przez konieczność zwolnienia pasma 700 MHz dla projektu „Polskie 5G” - według ostatnich doniesień prawdopodobnie prowadzonego przez operatora wyznaczonego, czyli firmę Exatel oraz przez Polski Fundusz Rozwoju.

I tak, całkowite wyłączenie obecnego standardu cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T rozłożono na zaledwie 3 miesiące od 28 marca 2022 roku do 27 czerwca 2022 roku i podzielone zostało na III etapy:

etap 1 planowany jest na 28 marca 2022 r. - obejmie województwo lubuskie, dolnośląskie, opolskie;

etap 2 planowany jest na 25 kwietnia 2022 r. - obejmie województwo zachodnio-pomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie

etap 3: planowany jest na 23 maja 2022 r. - obejmie województwo łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie;

etap 4: planowany jest na 27 czerwca 2022 r. - obejmie województwo warmińsko -mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Po 27 czerwca 2022 roku sygnał dla multipleksów 1, 2, 3 i 4 będzie nadawany tylko w standardzie DVB-T2/HEVC, a to wiąże się z koniecznością posiadania odpowiedniego odbiornika telewizyjnego lub dokupienia specjalnego dekodera, by móc nadal oglądać kanały cyfrowej telewizji naziemnej.

Jeśli decydujemy się na zakup nowego telewizora teraz w popularnych elektromarketach, w zasadzie nie ma już takiej możliwości byśmy kupili telewizor niespełniający wymogów nowego standardu z uwagi na przepisy, które obowiązują od kilku lat, a które to dopuszczają do sprzedaży w Polsce sprzętu tylko zgodnego z nowym standardem.

Problemem według komórki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiedzialnej za cyfryzację są sprzęty kupowane na internetowych platformach zakupowych, na których można kupić nowe telewizory z obsługą standardu DVB-T2, ale bez obsługi nowego typu kodowania obrazu – HEVC (lub H.265/MPEG-H). Taki sprzęt od wakacji przyszłego roku nie będzie mógł odtwarzać programów telewizyjnych nadawanych w cyfrowej telewizji naziemnej.

Jak duży jest to problem na dziś, czyli w przeddzień wejścia w życie zmiany standardu? Obecnie w Polsce mamy 13 mln gospodarstw domowych, a według szacunków Związku Cyfrowa Polska i Krajowego Instytutu Mediów - 2 mln z nich nie posiada obecnie sprzętu w pełni obsługującego nowy standard.

Mirosław Kalinowski, dyrektor Krajowego Instytutu Mediów:

Przez ostatnie pięć lat odsetek sprzedawanych odbiorników z modułem DVB-T2 znacznie zwiększył się: w roku 2016 r. standard obsługiwała ponad połowa urządzeń dostępnych na rynku, a z końcem 2020 r., ze względu na nowe regulacje, już niemal wszystkie. Te dane napawają optymizmem, lecz według naszych badań ponad 2 mln gospodarstw domowych w kraju wciąż narażonych jest na zupełną utratę możliwość odbioru telewizji naziemnej ze względu na brak funkcji obsługi kodeka HEVC przez ich odbiorniki.

Jeśli więc kupujemy teraz nowy telewizor przed świętami warto wcześniej sprawdzić na stronie jego producenta, dokładnie ten wybrany przez siebie model.

Jakie parametry sprawdzamy? Przede wszystkim musimy być przystosowany do odbioru telewizji naziemnej w standardzie DVB-T2 i HEVC (inne oznaczenia tego standardu to H.265/MPEG-H). Do tego odbiór dźwięku w wybranym sprzęcie musimy być zgodny ze standardem co najmniej MPEG-2 Audio Warstwa 2 i Dolby E-AC-3.

Te parametru pozwolą nam na odbiór naziemnej telewizji cyfrowej od przyszłych wakacji. Natomiast, jeśli będziemy potrzebowali czegoś więcej, a więc między innymi możliwości korzystania ze standardu HbbTV w przypadku niektórych kanałów, wybrany sprzęt musi być wyposażony w gniazdo umożliwiające podłączenie telewizora do internetu - RJ 45 lub w kartę sieciową z obsługą WiFi oraz obsługiwać standard HbbTV w wersji conajmniej 2.01.

Nowy standard to też opcja oglądania niektórych programów w najwyższej rozdzielczości - UHDTV/4K, w takich przypadkach wymagania sprzętowe będą wyższe, czyli:

obsługa obrazu HEVC HDR w wersjach HLG10 oraz PQ10,

odbiór dźwięku w wersji Dolby AC-4.

Co ważne na koniec, nowy standard nie oznacza jednocześnie, że musimy pozbywać się telewizorów, które działają i spełniają nasze wymagania. Jeśli nie spełniają wymagań nowego standardu DVB-T2 i HEVC, do jego odbioru wystarczy dokupić dekoder, zgodny z nim według tych samych powyższych parametrów.

Źródło: Cyfryzacja KPRM/Związek Cyfrowa Polska.