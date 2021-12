DVB-T2 wynosi telewizję na nowy poziom, sprawdź czy jesteś na to gotowy

Do końca czerwca 2022 roku w Polsce przestaną działać nadajniki DVB-T. Naziemna telewizja cyfrowa przejdzie na nowy standard nadawania - DVB-T2. Już teraz możesz sprawdzić czy Twój telewizor jest na to gotowy.

DVB-T2 to nowa jakość, ale też i koszty

Być może trudno w to uwierzyć, ale naziemna telewizja cyfrowa stała się w Polsce standardem już ponad 8 lat temu. Trzyletni okres przejściowy, w którym pożegnaliśmy telewizję analogową zakończył się w połowie 2013 roku. Teraz do połowy 2022 roku pożegnamy całkowicie standard DVB-T, w którym obecnie nadawana jest większość programów. Odbędzie się to w czterech etapach, co oznacza, że niektóre wojwództwa stracą dostęp do DVB-T szybciej niż inne:

28 marca 2022 roku: województwo lubuskie, dolnośląskie, opolskie,

25 kwietnia 2022 roku: województwo zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,

23 maja 2022 roku: województwo łódzkie, świętokrzyskie, śląskie, małopolskie, podkarpackie,

27 czerwca 2022 roku: województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Po 27 czerwca 2022 w Polsce dostępne będą tylko kanały w standardzie DVB-T2/HEVC. Cała zmiana odbywa się głównie po to aby uwolnić częstotliwości w paśmie 700 MHz, które będą wykorzystywane w łączności 5G. Nowy standard, a przede wszystkim nowy kodek - HEVC, to jednak również zmiana jakościowa. Dzieki niemu w tym samym paśmie będzie można przesłać obraz o lepszej jakości. Powinno zatem pojawić się więcej programów w rozdzielczości 4K, choć to będzie zależało już bardziej od nadawców.

Jak sprawdzić czy telewizor obsługuje nowy standard?

Kanceleria Prezesa Rady Ministrów szacuje, że w Polsce nadal ponad 2 mln gospodarstw domowych korzysta z odbiorników, które nie obsługują nowego standardu telewizji naziemnej. Nic w tym dziwnego, jeszcze w 2016 roku zaledwie połowa sprzedawanych w Polsce telewizorów obsługiwała nowy standard. Jeśli kupowaliście telewizor w 2020 roku lub później to na 99% nie macie się czego obawiać. Aby się upewnić należałoby w instrukcji sprawdzić czy w specyfikacji pojawia się wsparcie dla DVB-T2/HEVC. Szczególnie ten drugi człon jest istotny, bo zdarzały się urządzenia z DVB-T2, ale bez obsługi kodeka HEVC.

Jeśli nie mamy instrukcji i nie możemy znaleźć pewnych informacji dotyczących naszego modelu telewizora w internecie to można to jeszcze sprawdzić w praktyce. Obecnie realizowana jest testowa emisja przynajmniej kilku kanałów telewizyjnych w nowym standardzie. Większość ma w nazwie dopisek HEVC (lista poniżej) i jeśli wasz telewizor jest w stanie wyświetlić po ich wyborze obraz, to jesteście bezpieczni.

Lista kanałów dostępnych w standardzie DVB-T2/HEVC:

TVP Dokument HD HEVC

TVP Kobieta HD HEVC TVP

Kultura HD HEVC

TVP Polonia HD HEVC

TVP Rozrywka SD HEVC

TVN HD HEVC

TVN 7 HD HEVC

TTV HD HEVC

Metro HD HEV

Polsat HD

Nowa TV HD

TV Okazje

Nie wszystkie kanały mogą być dostępne w waszym rejonie, ale już jeden wystarczy aby potwierdzić zgodność telewizora z nowym standardem. Jeśli nowych kanałów nie ma na waszej liście to najlepiej wykonać ponowne skanowanie w opcjach telewizora. Jeśli kanały nie działają, to niestety albo czeka was wymiana całego odbiornika albo zakup przystawki, czyli niewielkiego dekodera, który poradzi sobie z nowym standardem. Jego koszt to około 100 PLN.

Korzystam z telewizji kablowej/satelitarnej, mam się czym martwić?

To wszystko dotyczy oczywiście tylko użytkowników telewizji naziemnej. Osoby korzystające z oferty kablówek lub platform satelitarnych nie mają się czym martwić, dla nich nic się nie zmienia. Warto jednak w przyszłości zadbać o wsparcie dla nowego standardu, bo sprawi on, że jakość obrazu kanałów w telewizji naziemnej będzie znacznie lepsza. Oferta też jest coraz bogatsza i co ważne, dostępna za darmo, więc może w dobie serwisów streamingowych nie ma sensu płacić osobno za telewizję kablową/satelitarną?