Przedsiębiorcy, gospodarka i pandemia. Ten czas można wykorzystać, ale należy odpowiednio się do tego przygotować. Rozmawiamy z przedsiębiorcami i analitykiem o tym, jak pandemia dotknęła ich działalności i gospodarki. Podpytujemy, jak radzą sobie w wyjątkowych okolicznościach i co mogą poradzić innym. Dzisiejszy odcinek specjalny to zestaw trzech rozmów przeprowadzonych w ostatnim czasie w sposób odpowiedni do aktualnej sytuacji. Wszystko zorganizowaliśmy zdalnie i online, choć jasne jest, że bezpośrednia rozmowa byłaby zupełnie inna. By nie powiedzieć lepsza. Konwersacja na ten temat, podobnie jak i same okoliczności wokół niej nie były łatwe, ale postanowiliśmy, że nie uczynimy tych dyskusji przygnębiającymi, dlatego zachowaliśmy resztki optymizmu oraz patrzyliśmy pozytywnie w przyszłość omawiając możliwości, jakie w tym trudnym czasie można wykorzystać.

Pizzeria, agencja interaktywna, fotografia w czasie pandemii

Jak szybko można było przygotować się do nowych realiów, w których dostawa jedzenia do domu postrzegana była i jest jako zagrożenie? Czy doskonalenie warsztatu fotograficznego na podstawie materiałów z Sieci i samodzielnej praktyki zda egzamin? Jakie biznesy zareagowały odpowiednio na nową rzeczywistość dostosowując się do wytycznych i nowej rzeczywistości? Gośćmi są Kuba Orzeł – właściciel pizzerii Wytwórnia pizzy i agencji interaktywnej Inkrea, Piotr Bielack – fotograf portrecista i ambasador marki Quadralite oraz Mateusz Muryjas – konsultant ds. analityki internetowej i transformacji cyfrowej biznesu w Analityczny.

