Wiele osób obawia się, że aktualna sytuacja na świecie dość mocno wpłynie na produkcję i dostępność nowych urządzeń. Trudno się temu dziwić, część firm przenosi fabryki do innych krajów, pojawiają się informacje o problemach z dostępnością urządzeń. Rozumiem więc, że w wielu głowach tegoroczna premiera PlayStation 5 stoi pod znakiem zapytania. Sony jednak uspokaja.

PlayStation 5 pojawi się w sklepach bez opóźnień. Premiera w 2020 roku

Tym razem jednak nie chodzi o przewidywania analityków czy nawet oficjalne tweety, a o raport finansowy Sony, w którym korporacja potwierdza, że PlayStation 5 trafi na rynek pod koniec 2020 roku.

W tym momencie nie pojawiły się poważne problemy w zakresie produkcji gier first-party i partnerów Sony.

Nie bez znaczenia jest tu również informacja o „wyrabianiu” się z produkcją PlayStation 4 i brakiem problemów z komponentami do aktualnie sprzedawanej konsoli, co przełożyło się na sprostanie zapotrzebowaniu na sprzęt.

Oczywiście to stan na chwilę obecną, a sytuacja jest rozwojowa i pozostaje trzymać kciuki, żeby do świąt 2020 Sony nie napotkało na żadne problemy, przez które firma musiałaby zmieniać plany.

PlayStation 5 – czego oczekiwać po nowej konsoli Sony?

Na dobrą sprawę aktualnie jedyną niewiadomą jest wygląd PlayStation 5. I choć wydaje się to najmniej istotne, to jednak konstrukcja ma wpływ na wydajność i awaryjność – odpowiednio dobrze wentylowana obudowa może być kluczowa w zapewnieniu prawidłowego działania konsoli. Znamy już pełną specyfikację PlayStation 5, choć nie wiadomo jak dane z tabel przełożą się na wygląd i działanie gier – a przecież to jest najważniejsze. Wiemy też, że PS5 dostanie nowy, odmieniony względem poprzednich, kontroler DualSense.

